Venäjän asema vallattiin ensi kertaa pelkästään drooneilla

Ukrainan joukot ovat ensimmäistä kertaa täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen vallanneet Venäjän joukkojen aseman käyttämällä vain drooneja ja maarobotteja, uutisoi Euromaidan press -sivusto.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Telegramissa venäläisten antautuneen ilman Ukrainan jalkaväen osallistumista.
Hänen mukaansa ukrainalaiset maadroonit ovat suorittaneet yli 22 000 tehtävää kolmen viime kuukauden aikana. Zelenskyi mainitsee useita miehittämättömiä järjestelmiä, kuten ”Ratel”, ”Termit”, ”Ardal”, ”Rys”, ”Zmii”, ”Protector”, ”Volya”.
Presidentin mukaan ”Ukraina on monella tapaa korvaamaton kokemuksemme, asiantuntemuksemme ja teknologioidemme ansiosta”.
Hän esitteli Ukrainan puolustusteollisuuden työntekijöille pitämässään videopuheessa ukrainalaisia aseita, kuten drooneja ja ohjuksia, mukaan lukien ”Flamingo”.
Hän huomautti myös, että ukrainalaisten droonien historiallinen pitkän kantaman kyky osoitettiin 1 750 kilometrin etäisyydellä Ukrainan rajasta ja että ”lisää on tulossa”.
Hän totesi, että eurooppalaisten kumppanien kanssa käydään tällä viikolla neuvotteluita yhteisen ilmapuolustusjärjestelmän luomiseksi.
– Joko Ukrainasta tulee erottamaton osa Euroopan turvallisuusjärjestelmää, tai jotkut Euroopassa ovat vaarassa joutua osaksi venäläistä maailmaa.