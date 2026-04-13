”Venäläiset saivat kovan selkäsaunan” – hyökkäykset jatkuvat etulinjan kaupunkiin

Ukrainan Harkovan alueen joukkojen tiedotuspäällikkö Viktor Tregubovin mukaan venäläiset tekivät alueella 18 hyökkäystä viimeisen vuorokauden aikana.

Taistelut jatkuivat myös Kupjanskin lähellä. Venäjän joukot hyökkäävät kaupunkia kohti idästä ja pohjoisesta.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten United News -mediaan.

– He eivät ole luopuneet aikomuksistaan ​​Kupjanskin suhteen. He saivat juuri äskettäin kovan selkäsaunan, pitivät tauon toipuakseen ja jatkoivat sitten uudelleen, Tegubov sanoo.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella Itä-Ukrainassa. Venäjän joukot etenivät Oleksandrivkan suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.