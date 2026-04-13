Sotilaista tuli Venäjällä miljoonabisnes, kertoo värvääjä

Venäjällä yrityksiä ja valtionyhtiötä on velvoitettu osallistumaan uusien sotilaiden värväämiseen rintamalle Ukrainaan. Tämä johtuu siitä, että taistelijoiden virta on monin paikoin hyytynyt eivätkä edes korotetut palkkiot riitä enää tuomaan toivottua määrää uusia sotilaita.

Venäläislehti Gazeta on haastatellut erään yrityksen värvääjän. Etelä-Ukrainassa kasvanut värvääjä esiintyy nimettömänä ja kertoo ryhtyneensä tehtävään pomonsa vuoksi. Pomo kun on hänen ystävänsä, ja yritykset jotka eivät panosta värväämiseen joutuvat jonkinlaiselle hallinnon mustalle listalle.

Värvääjän tehtävä on olla ensimmäinen kontaktipiste, joka levittää värväysilmoituksia, vastaa kiinnostuneiden yhteydenottoihin ja opastaa heitä siihen asti kunnes nämä allekirjoittavat sopimussotilaan työsopimuksen.

– Työntekijöillemme luvattiin alun perin 25 000 ruplaa (280€) jokaisesta heidän tuomastaan ​​vapaaehtoisesta. Todellisuudessa ulkopuolisille rekrytoijille maksetaan paljon enemmän, värvääjä kertoi Gazetalle.

Mitä enemmän ihmisiä saa värvättyä kuukaudessa, sitä enemmän heistä maksetaan värvääjälle palkkiota.

– Nyt hinta on noussut jo miljoonaan henkilöä kohden, värvääjä kertoo. Miljoona ruplaa on noin 11 200 euroa.

Summa koostuu liittovaltion maksamasta korvauksesta ja alueiden maksamista korvauksista. Eri alueilta tulevista maksetaan hiukan eri tavoin, sillä alueiden korvaukset ovat eri kokoisia. Samara ja Kazan maksavat paremmin kuin Moskova.

Mainonta toimii

Kun värvääjä aloitteli toimintaansa, hän kuulosteli aluksi muiden värvääjien kokemuksia. Nämä neuvoivat, että kannattaa liittyä verkostoon jossa avustajat etsivät värvättävät, hän värvääjänä toimittaa ne eteenpäin ja saa 20 prosenttia palkkioista.

– Se on ällistyttävä pyramidihuijaus, värvääjä sanoi.

Värvääjä päätti toimia yksin. Hän ryhtyi käyttämään sosiaalisen median mainontaa. Niissä ei kuulemma saa kertoa värväämisvastuun saaneen yrityksen nimeä, koska tämä voisi tuoda yritykselle ”vihamielistä” huomiota.

– Ostin mainontaa. Perustin verkkosivut, koska muilla ei sellaisia täälläpäin ole. Nyt hakukoneoptimoinnin avulla sivuni nousevat hakutuloksiin ensimmäisenä.

Ilmoituksissa on värvääjän oma puhelinnumero. Ammatillinen onnistuminen edellyttää hänen mukaansa sitä, että puhelimeen on vastattava kaikkina vuorokaudenaikoina – ja Venäjällä on 11 aikavyöhykettä. Jos kello on Kaliningradissa yksi iltapäivällä, se on Kamtšatkassa jo 11 illalla.

– Joku herää ja ajattelee aamulla ensimmäisenä värväytymistä. Ei hän ajattele, että jossain muualla on vielä yö, värvääjä kuvailee.

– Saan puheluita myös ulkomailta. Joissakin on mukana tulkki, joissakin puhutaan venäjää vahvalla aksentilla. Olen saanut puheluita Egyptistä, Indonesiasta, Libanonista ja Brasiliasta. Mutta oikeita ulkomaisia ​​palkkasotureita on hyvin vähän. Itse ole tuonut sopimussotilaaksi yhtäkään.

Auttava puhelin

Gazeta suojaa värvääjän yksityisyyttä eikä kerro missä päin tämä toimii. Värvääjä kertoi lehdelle saavansa eniten yhteydenottoja Tatarstanista ja Baškiriasta keski-Venäjällä ja vähiten läntisiltä alueilta kuten Pietarista.

– Se, että joku soittaa nähtyään ilmoituksen ei tarkoita, että hän allekirjoittaa sopimuksen. Oli eräs tataarimies, joka soitti joka kerta kun oli juonut ja riidellyt vaimonsa kanssa. ’Siinä kaikki, vaimoni sai tarpeekseen, minä lähden erikoisoperaatioon!’ Sitten hänen vaimonsa tai äitinsä soitti takaisin: ’Hän ei ole menossa minnekään!’ Ja tämä jatkui monta kertaa.

Syyt lähdölle ovat värvääjän mukaan monenlaisia. On asuntolainoja ja muita velkoja. Joku haluaa puhdistaa rikosrekisterinsä. Mutta myös ideologisista syistä lähteviä on. Ne lisääntyivät varsinkin kun Ukraina hyökkäsi Kurskiin loppukesästä 2024.

– Jotkut puhuvat minulle puhelimessa viisi minuuttia, toiset puolitoista tuntia, kunnes he ovat kertoneet minulle koko elämäntarinansa. Tavoitteenani on luoda heihin yhteys heti ensimmäisestä puhelusta lähtien, värvääjä kertoi.

– Muistan nuoren miehen Voronežista, hän oli kovin rehellinen ja vilpitön. Hän halusi tietää, voiko jättää kertomatta asiasta vanhemmilleen. Minä neuvoin, että joku sukulainen on merkittävä lomakkeisiin. Hän ei ymmärtänyt ja kysyi, että mihin lomakkeisiin. Minä vastasin: Jos sinut tapetaan, niin kenelle maksetaan?