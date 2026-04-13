Merivartiosto: Öljytankkerit tulivat takaisin Suomenlahdelle

Ympäristövahingon uhkataso on korkea ja satelliittipaikannuksen häirintä voimakasta, kertoo Suomenlahden merivartiosto. Samalla Suomenlahdella lastissa kulkevien öljytankkereiden määrä on palannut Suomenlahden pohjukan öljysatamiin kohdistettuja drooni-iskuja edeltäneelle tasolle.
Tankkeriliikenne Suomenlahdella väheni tilapäisesti maaliskuun loppupuolella Ukrainan iskettyä ankarasti alueen teollisuussatamiin. Näistä iskuista harhautui drooneja myös Suomeen. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö jatkaa drooneihin liittyvien epäiltyjen alueloukkausrikosten esitutkintaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Merivartiosto on Rajavartiolaitoksen muiden hallintoyksiköiden tukemana tehostanut myös valvontaa itäisellä Suomenlahdella mahdollisten Suomen ilmatilaan suuntautuvien droonien havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Tehostettua valvontaa jatketaan toistaiseksi. Samalla merivartiosto korostaa viikkotiedotteessaan valvovansa aktiivisesti riskialusliikennettä ja on jatkuvassa valmiudessa ympäristövahinkojen torjuntaan.
Myös satelliittipaikannusjärjestelmien häirintä eli GNSS-häirintä Suomenlahdella on jatkunut voimakkaana. Häirintä on ulottunut Merivartioston mukaan Helsingin edustalle saakka. Joidenkin julkisista lähteistä tietoja päivittävien karttojen mukaan häiriöalueet ulottuivat viime viikon lopulla kiilamaisena kaistaleena Suomenlahdelta Helsingin yli aina Jyväskylään saakka.
GNSS-häirintä luokitellaan yleensä kahteen tyyppiin, peittävään ja harhauttavaan. Peittävässä häirinnässä (englanniksi jamming) vahvalla singaalilla hukutetaan heikompien laitteiden signaalia siten, että laite hukkaa sijaintinsa. Harhauttavassa häirinnässä (englanniksi spoofing) laite lähettää väärennettyä signaalia joka saa signaalivastaanottimen luulemaan lähettäjän ajan, paikan tai molemmat väärin.
Näistä aiheutuu esimerkiksi navigointivirheitä, AIS-paikannuksen häiriötä merenkulussa, droonien toimimattomuutta ja ajanoton virheitä kriittisessä infrastruktuurissa.