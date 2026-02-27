Venäjän armeijassa tapetaan omia – väkivalta periytyy sodasta toiseen

Venäjän armeijassa tapetaan ja nöyryytetään omia surutta. Venäjän asevoimiin erikoistunut huippuasiantuntija Dara Massicot sanoo, ettei mikään ole muuttunut vuosikymmeniin tavassa, jolla venäläisiä sotilaita kohdellaan.

– Väkivalta, jota he kohdistavat omiinsa tulee kaikumaan läpi Venäjän asevoimien jälleen uuden sukupolven ajan aivan kuten kävi heidän sodissaan 1940-luvulla, 1970-luvulla, 1990-luvulla ja tänäpäivänä, Massicot päivittelee.

Hän muistuttaa X:n ketjussaan omasta huomiostaan helmikuun 24. päivältä vuonna 2022. Venäjä aloitti tuolloin täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa. Sotilaiden oikeuksia puolustava venäläinen Sotilaiden äidit -järjestö soitti tuolloin hälytyskelloja siitä, miten varusmiehiä pakotetaan sitoutumaan sopimussotilaiksi Ukrainan rajalla. Massicot ihmetteli jo silloin, miten tällaista tapahtuu jo hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä ja kehotti kiinnittämään huomiota siihen, miten sotilaita kohdellaan.

– Venäjän sotilaskulttuuriin on pesiytynyt katkeamaton ja parantumaton jana ylisukupolvista raakuutta ja väärinkäytöksiä. Nykyiset alaisiaan huonosti kohtelevat everstit ja kenraalit olivat luutnantteja Tshetsheniassa ja Afganistanissa, missä he seurasivat kenraalejaan, jotka taistelivat toisessa maailmansodassa.

Venäjän nykyisen Ukrainan ”erikoissotilasoperaation” upseerit tulevat taas Dara Massicotin mukaan jatkossa toistamaan sitä, mitä he ovat kokeneet rintamalla.

Hän viittaa esimerkkinä venäläisten kertomuksiin siitä, miten komentajat nöyryyttävät ja jopa teloittavat kylmästi omia sotilaitaan rintamalla. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa. BBC:n jutun mukaan omien tappamista kutsutaan Venäjän armeijan slangissa ”nollaamiseksi”.

– Tämä kaikki on nähty ennenkin ja tämä kulttuuri on myös sillä tiellä, että se tulee säilymään myös seuraavaan suureen venäläiseen sotaan.

Dara Massicotin mukaan Venäjän sotilaskulttuuri saattaa olla jo niin syvällä suossa, ettei minkäänlainen sisäsyntyinen korjausliike ole enää mahdollinen, ainakaan niin kauan kuin Vladimir Putin on maan johdossa.

– Henkilöstöreformi on väärä sana käytettäväksi, kun sota loppuu.