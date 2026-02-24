Paenneet sotilaat kertovat teloituksista ja nöyryyttämisestä: ”Heidän täytyy murtaa meidät”

Venäjän asevoimista pakenemaan päässeet kertovat kohtaamistaan kauhuista. Yksi näki miten komentaja teloitti neljä hänen toveriaan, toisen päälle virtsattiin tämän kieltäydyttyä menemästä eturintamalle.

Britannian yleisradioyhtiö BBC tapasi neljä Venäjän asevoimien entistä sotilasta, jotka kertovat kokemuksistaan myös uutuusdokumentissa The Zero Line: Inside Russia’s War. BBC:n mukaan venäläiset etulinjan sotilaat kertovat ensimmäistä kertaa julkisesti, kuinka he näkivät komentajien määräävän omien miestensä teloituksia.

Yhden tehtävänä oli tunnistaa ja laskea kuolleet sotilaat. Hän osoitti yksityiskohtaisen luettelon avulla olevansa ainoa eloonjäänyt siitä 79 miehen ryhmästä, jonka kanssa hänet mobilisoitiin. Koska hän kieltäytyi menemästä etulinjaan, häntä kidutettiin ja hänen päälleen virtsattiin. Muut kieltäytyneet saivat sähköiskuja, heitä pidettiin nälässä, ja pakotettiin sitten lihamyllyksi kutsuttuun hyökkäykseen.

Kaikki neljä haastateltavaa ovat nyt muualla kuin Venäjällä, BBC alleviivaa.

Venäjä ei julkaise virallisia uhrilukuja, mutta Britannian puolustusministeriön mukaan yli 1,2 miljoonaa venäläissotilasta on kuollut tai loukkaantunut 24. helmikuuta 2022 tapahtuneen täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Tiistaina riippumaton Mediazona, joukko vapaaehtoisia ja BBC:n venäjänkielinen palvelu kertoivat pystyneensä yhdessä vahvistamaan varmuudella 200 186 kuolleen sotilaan henkilöyden.

Ilja, sotilas, joka tunnisti ja laski kuolleet, on yksi miehistä, jotka sanovat nähneensä komentajan tappavan tovereitaan. Ennen sotaa 35-vuotias mies opetti erityistarpeisia ja autistisia lapsia Kungurissa, Uralvuorilla. Sitten toukokuussa 2024 poliisi ilmestyi hänen vanhempiensa talolle ja kertoi että Ilja kutsuttiin palvelukseen. Hänet mobilisoitiin 78 muun miehen kanssa värväyskeskuksessa Permin kaupungissa.

– Lähes kaikki olivat humalassa ja riehuivat että eteenpäin taisteluun, me nappaamme Zelenskyin, Ilja muistelee.

– Katselin heitä ja mietin: Miten minä päädyin tänne? Olin peloissani.

Kun he saapuivat Ukrainaan, useimmat miehet lähetettiin suoraan etulinjaan. Ilja ei halunnut tappaa, ja päätyi tehtävään komentopaikalle. Hän kertoo todistaneensa yhteensä neljä kertaa, kun komentaja ampui hänen toverinsa lähietäisyydeltä. Kolme ammuttiin Novoazovskissa ja yksi Panteleimonivkassa, jotka sijaitsevat molemmat Venäjän miehittämillä alueilla Donetskissa. Kaikkien neljän teloituksen kohdalla oli Iljan mukaan kyse siitä, että miehet olivat paenneet etulinjasta ja kieltäytyneet palaamasta sinne.

– Surullisinta on, että tunsin heidät. Muistan miten yksi heistä huusi että älkää ampuko, teen mitä tapansa. Komentaja ampui silti.

Käskyistä kieltäytyneiden sotilaiden teloitukset eivät rajoittuneet Iljan yksikköön.

– Tietenkin he tappavat omia miehiä, se on normaalia, sanoi BBC:lle Dima.

Ennen sotaa Dima 34-vuotias asui vaimonsa ja tyttärensä kanssa Moskovassa ja työskenteli astianpesukoneiden korjaajana.

Lokakuussa 2022 Dima oli matkalla työkohteesta toiseen, poliisit pysäyttivät hänet.

– He tutkivat passini, tekivät jotain kannettavalla tietokoneellaan ja sanoivat että jos en mene armeijaan, joudun vankilaan.

Dima ei omien sanojensa mukaan myöskään halunnut tappaa ketään. Vaikka Dimalla ei ollut mitään lääketieteen tai hoitoalan taustaa, hän liittyi ensihoitoyksikköön. Myöhemmin hänet siirrettiin prikaatiin, jossa tehtävänä oli haavoittuneiden sotilaiden evakuointi etulinjasta.

Juuri tässä yksikössä Dima näki, miten komentaja teloitti hänen tovereitaan.

– Näin kahden tai kolmen metrin päästä. Murhia. Napsahdus, pamaus. Ei draamaa, ei mitään elokuvaa. Se on todellisuutta.

Diman komentaja Aleksei Ksenofontov palkittiin Kultaisella tähdellä, korkeimmalla valtion mitalilla, ja hän sai ”Venäjän sankarin” arvonimen vuonna 2024.

Ksenofontovin yksikössä kuolleiden miesten perheet ovat tuominneet hänet. Vladimir Putinille tammikuussa 2025 osoitetussa kirjeessä he vetosivat, että yksikössä tapahtuneet julmuudet tutkitaisiin. tämä tutkisi väitteitä hänen yksikössään tapahtuneesta julmuudesta.

Dima kutsui BBC:lle Ksenofontovia teurastajaksi.

– Hän antaa liikaa käskyjä sotilaiden tappamiseen. Hänen käsissään on liikaa verta.

Dima kuvaili, miten hänen yksikköönsä saapui eräänä iltana 20 uutta miestä. Seuraavana aamuna hän näki miehiä vietävän pois. Pian miesten ruumiit löytyivät läheisestä ojasta. Dima oli jutellut miesten kanssa heidän saavuttuaan illalla. He kertoivat olevansa entisiä vankeja.

Lääkintämiehenä kuolleista ilmoitettiin rutiininomaisesti Dimalle, ja hän sanoo saaneensa tiedon, että komentaja oli ampunut nämä miehet kuoliaaksi ja heidän pankkikorttinsa oli viety.

– Kaksikymmentä poikaa tuotiin meille. He vain ottivat heidän pankkikorttinsa ja tappoivat heidät, hän muistelee.

Dokumentissa kuullaan myös sotilasta, jonka nimeä ei kerrota. Nimetön mies on vanhempi esikuntaupseeri, joka kertoi palvelleensa Venäjän asevoimissa 17 vuotta. Tämä esikuntaupseeri kertoi miehestä, jonka tehtävänä oli auttaa tappamaan korkea-arvoisia upseereita. Mies oli kertonut olevansa osa likvidointiryhmää, joka lähetettiin viimeistelemään kaikki eloonjääneet.

– En ole koskaan nähnyt mitään tällaista kaikkien palvelusvuosieni aikana, vanhempi esikuntaupseeri sanoi BBC:lle.

Kaikki neljä haastateltua sotilasta kertoivat yksityiskohtaisesti pelätyistä lihamyllyhyökkäyksistä. Kuolleisuus operaatioissa on niin korkea, että niitä verrataan itsemurhaoperaatioihin.

– Näin komentajien lähettävän sotilaita aallon toisensa perään, heittäen miehiä kuin lihaa ukrainalaisten päälle, jotta heiltä loppuisivat ammukset ja droonit ja seuraava aalto voisi saavuttaa tavoitteensa, sanoi neljäs paennut sotilas, Denis nimeltään.

Dima selitti, että lihamyllyhyökkäysten logiikka perustuu siihen, että ensin kokeillaan kolmella, sitten seuraavalla kolmella. Jos se ei toimi, lähetetään 10. Jos 10 ei toimi, lähetetään 50.

– Lopulta murtaudut läpi. Se on armeijan logiikka, Dima sanoi.

– Meillä oli 200 kuollutta kolmessa päivässä. Rykmenttimme ensimmäisessä lihamyllyssä meidät murskattiin. Rykmentti tuhoutui vain kolmessa päivässä.

Iljan mukaan ne, joita ei tapeta kieltäytymisen vuoksi, kohtaavat usein hirvittäviä ja epäinhimillisiä seurauksia. Hän näytti Telegramista videon yksikkönsä miehistä Panteleimonivkassa.

– Ruokitaan eläimet, videon kuvaaja sanoo ennen kuin nostaa kannen ja näyttää kolme miestä kyyristelemässä kuopassa. Hän yllyttää kuopassa olevia miehiä kysymällä haluavatko nälkäiset syödä ja kaataa kuoppaan jyviä.

Monia nälkiinnytettiin päiväkausia ja kidutettiin sähköllä ennen kuin heidät lähetettiin lihamyllyhyökkäyksiin jopa kokonaan ilman aseita. Myös Iljaa kidutettiin.

– He sitoivat minut puuhun, löivät minua pampulla pari kertaa ja osoittelivat aseella päähäni. En tiedä, miten sen sanoisin… he tekivät tarpeensa päälleni. Komentaja sanoi kaikille: katsokaa, meillä on uusi vessa. Olin sidottuna puoli päivää.

Päästyään vapaaksi Ilja yritti itsemurhaa.

Denis, joka sanoi kerran salaa tuoneensa ruokaa ja vettä sotilaille kuopassa, näytti BBC:lle myös videon, jossa karkaamisesta syytetyn päälle virtsataan.

– Se on ihmisen kunnian ja arvokkuuden riistämistä. Venäjän armeijassa tästä on tullut normi, Denis sanoi.

– Se on laitonta, mutta ketään ei rangaista siitä. Päinvastoin: siihen jopa kannustetaan.

27-vuotias Denis näytti myös valokuvan, jonka hän sanoo ottaneen pian sen jälkeen, kun yksi hänen esimiehistään oli lyönyt häneltä kaksi etuhammasta irti. Syynä pahoinpitelylle oli se, että Denis ei ollut halunnut lähteä etsimään kadonnutta droonia.

Dima ylennettiin lopulta, vaikka oli sanonut, ettei halunnut upseeriksi. Hän näytti BBC:lle kuvan seremoniasta, jossa hänet ylennettiin. Ylennyksen jälkeen hän kieltäytyi enää lähettämästä miehiä lihamyllyyn. Kieltäytyminen johti sotilaspoliisin pidätykseen ja siihen, että Dima vietiin tilapäiseen vankilaan Zaitsevoon.

– Siellä he kiduttavat minua sähköiskuilla, Dima muistelee. Ensimmäinen sähköisku sai Diman ulostamaan housuihinsa. Yhteensä kidutus kesti 72 päivää.

Kaikki miehet, joiden kanssa BBC keskusteli, ovat nyt Venäjän ulkopuolella. Mutta sota kulkee mukana.

– Näen unia. Näen metsän täynnä ruumiita, murskattuja kasvoja, likaisia ​​valkoisia suita täynnä verta. Haju… se ei haise, se maistuu, Dima sanoi.

– Venäjän armeijassa on liikaa miehiä, jotka eivät tarvitse tätä sotaa, jotka vihaavat komentajia, jotka vihaavat Putinia, jotka vihaavat järjestelmäämme. Heidän täytyy murtaa meidät.

Ilja sanoo rakastavansa maataan, mutta ei sitä, mitä Vladimir Putin on sille tehnyt.

– He voivat murtaa kenet tahansa siellä, sillä ei ole väliä, oletko vahva vai et. He melkein mursivat minut, mutta eivät täysin.