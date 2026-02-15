Venäjän armeijassa suuri muutos: Droonijoukkoja rakennetaan salassa

Venäjä on jatkanut asevoimiensa modernisointia hyökkäyssodasta saamiensa oppien avulla.

Erityisesti droonien ympärille rakentuvien yksiköiden kehitys on ollut nopeaa, Ukrainan puolustusvoimien tiedustelun entinen varajohtaja, kenraalimajuri Illia Pavlenko arvioi Ukrainassa järjestetyssä puolustusalan konferenssissa.

Asiasta kertovan Militarnyi-verkkosivuston mukaan Pavlenko arvioi, että erilaisissa droonijoukoissa palvelee jo yhteensä 87 000 sotilasta.

Tänä vuonna droonijoukkojen kehitys nopeutuu. Pavlenkon mukaan vuoden 2026 aikana olemassa olevia sotilasyksiköitä organisoidaan uuden mallin mukaisiksi.

Isona muutoksena aiempaan on tapa, jolla joukkoja koulutetaan. Aiemmin muutoksista koulutuksessa ja kalustossa kerrottiin avoimesti, mutta nyt uusia droonijoukkoja koulutetaan salassa, entinen tiedustelupäällikkö kertoi.

Pavlenkon mukaan muutos saattaa viitata siihen, että Venäjä pyrkii nopeuttamaan ja tehostamaan päätöksentekoa läpi koko asevoimien organisaation.

– Etu on niillä, jotka pystyvät tekemään ja hallinnoimaan päätöksiä tehokkaammin, välttämään hajaannusta ja saavuttamaan koordinaation, hän sanoi.

Ukrainalaiset puolustajat huomasivat Pavlenkon mukaan, että hyökkääjä yritti tunnistaa eroja puolustajan eri prikaatien välillä. Tavoitteena oli löytää heikkoja kohtia Ukrainan joukkoyksiköissä

Venäjän asevoimien muutokset eivät entisen tiedustelu-upseerin mukaan rajoitu vain drooneihin. Myös jalkaväen yksiköiden toimintaa yritetään kehittää.

Pavlenkon mukaan hyökkääjän fokus on siirtynyt moottoroitujen jalkaväkidivisioonien kehittämiseen, kun aiemmin keskiössä olivat ilmakuljetteiset joukot.

– Toisin sanoen he ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että massamaiset ”lihakilvet” ovat tehokkaita, ja että jalkaväellä on potentiaalia seuraavien kymmenen vuoden ajan.