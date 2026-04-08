Jättimäiset hirviötankit lähtivät hyökkäykseen – droonit tuhosivat

Venäjän ja Ukrainan joukot ovat suojanneet sodan aikana panssarikalustoaan häkeillä, levyillä ja jopa teollisilla liukuhihnoilla räjähdelennokkien luoman uhkan vuoksi.

Raskaimpia viritelmiä kutsutaan ”kilpikonnatankeiksi” tai liikkuviksi mökeiksi niiden erikoisen ulkonäön vuoksi. Käytännössä T-72- tai T-80-panssarivaunun ympärille on laitettu levyjä ja kettinkiä ottamaan vastaan droonien osuman voima. Venäjän propagandassa joidenkin kilpikonnatankkien väitetään kestäneen yli sata osumaa.

Venäjän 4. moottoroidun prikaatin kerrotaan lähettäneen sodan tähän mennessä raskaimmat rynnäkkövaunut kohti Donetskin alueella sijaitsevaa Kostjantynivkaa.

T-72B3M-panssarivaunujen päälle hitsattiin kerroksittain ketjuja, levyjä ja piikkejä. Edessä oli miinanraivaukseen tarkoitettu rulla ja katolla elektronisia häirintälaitteita. Hirviömäisten ”gigakilpikonnien” sisällä oli erillinen osasto jalkaväen kuljettamiseksi.

Ukrainalaisen Euromaidan press -sivuston mukaan rynnäkkövaunut oli suunniteltu kestämään useita räjähdelennokkien osumia, mutta niiden nopeus oli vain noin kymmenen kilometriä tunnissa.

Kuun vaihteessa ainakin kaksi ennätysraskasta hirviötankkia havaittiin viisi kilometriä Kostjantynivkan eteläpuolella. Ukrainan 28. mekanisoitu prikaati hyökkäsi niitä vastaan valokuitudrooneilla, jotka kestävät elektronista häirintää.

Toinen Venäjän tankeista vaurioitui ja toinen tuhoutui. Mukana olleet jalkaväkiosastot eivät saaneet haltuunsa uusia asemia.

– Olemme jo tottuneet loputtomiin pienten jalkaväkiryhmien hyökkäyksiin ja mekanisoitujen rynnäkköjen torjumiseen, ukrainalaisyksikkö tiedotti.



