Venäjän armeijan kokonaisvahvuus 2,2 miljoonaan sotilaaseen

Institute for the Study of War-ajatushautomon mukaan asetus on todennäköisesti muodollinen sinetti Venäjän armeijan lopulliselle vahvuudelle, eikä käsky lisätä välittömästi venäläisten sotilaiden määrää.

Vladimir Putin allekirjoitti 1. joulukuuta asetuksen Venäjän armeijan virallisen vahvuuden nostamisesta 2,039 miljoonasta 2,209 miljoonaan henkilöön ja venäläisten taisteluhenkilöstön kokonaismäärään 1,15 miljoonasta 1,32 miljoonaan.

– Venäjän taisteluhenkilöstön lisäys 170 000:lla Putinin edellisen 25. elokuuta 2022 asetuksen ja 1. joulukuuta 2023 annetun asetuksen välillä on todennäköisesti muodollinen tunnustus 170 000:n nettolisäyksestä 25. elokuuta 2022 ja 1. joulukuuta 2023 välisenä aikana, ISW toteaa.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev väitti 9. marraskuuta, että Venäjän armeija on rekrytoinut 410 000 sopimus-, vapaaehtois- ja asevelvollista sotilasta 1. tammikuuta 2023 lähtien. Hän sanoi myöhemmin 1. joulukuuta, että Venäjän armeija on rekrytoinut yli 452 000 miestä kuluvan vuoden tammikuun 1. päivän jälkeen.

Venäjän hallitus ilmoitti syyskuussa 2022, että Venäjän armeija mobilisoi 300 000 miestä Putinin osittaisen mobilisointiasetuksen mukaisesti.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi 29. marraskuuta, että Venäjän joukot ovat kärsineet yli 300 000 miehen tappiot kuolleina ja haavoittuneina Ukrainassa sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi. Ukrainan mukaan pelkästään kaatuneiden määrä olisi lähes 333 000 sunnuntaihin 3.12. mennessä.

– Meneillään olevat laajat mobilisointipyrkimykset, kuten vapaaehtoisten värvääminen ja siirtolaisten pakottamisen Venäjän armeijaan, osittainen mobilisointi, asepalveluksen suorittavan venäläisen henkilöstön määrä ja venäläisten uhrit Ukrainassa aiheuttavat todennäköisesti 170 000 taisteluhenkilön nettolisäyksen 25. elokuuta 2022 ja 1. joulukuuta 2023, ISW arvioi.

– Putinin tuoreimmalla asetuksella todennäköisesti vahvistetaan 2,209 miljoonaa miestä armeijan uudeksi viralliseksi vahvuudeksi sen sijaan, että määrättäisiin merkittävää uutta lisäystä Venäjän armeijan kokoon, ISW jatkaa.