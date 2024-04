Venäjän ammustuotanto on kasvanut valtavasti

Venäjä on pystynyt kasvattamaan ammusten tuotantoaan valtavasti.

Hyökkääjä kykenee arvioiden mukaan valmistamaan nykyisellä vauhdilla noin 3,5 miljoonaa tykistönammusta tämän vuoden aikana. Tuotantoa saatetaan kuitenkin pystyä lisäämään entisestään niin paljon, että vuoden loppuun mennessä on valmistettu jopa 4,5 miljoonaa ammusta.

Ammustuotannon lukuja tässä ruotivan Foreign Policyn mukaan tämä tarkoittaa, että Venäjä säilyttää tykistöylivoimansa rintamalla Yhdysvaltain hyväksymästä yli 60 miljardin dollarin Ukraina-apupaketista ja muusta läntisestä avusta huolimatta.

Siinä missä Venäjä lähestyy ammustuotantokykynsä rajoja, ovat Yhdysvallat ja Eurooppa vasta kasvattamassa tuotantoaan.

Yhdysvaltojen kerrotaan täyttävän tämän vuoden ajan lähinnä omia varastojaan. Amerikkalaisen ammustuotannon arvioidaan olevan noin 100 000 ammuksen kuukausivauhdissa vuoden 2025 loppuun mennessä. EU:n Ukrainalle kaavailemat noin 1,4 miljoonaa ammusta eivät taas saavu puolustajan käsiin ennen tämän vuoden loppua.

Ukrainalaiset pystyvät lukujen valossa ampumaan niin paljon vähemmän kuin venäläiset, etteivät uudet suuren luokan vastahyökkäysoperaatiot ole käytännössä mahdollisia ennen ensi vuotta.

Ukrainalle onkin suositeltu tälle vuodelle keskittymistä puolustuslinjojen rakentamiseen, Venäjän pidättelyyn ja ensi vuoden operaatioita petaaviin tarkasti valikoituihin iskuihin. Verkkouutiset kertoo sodan ratkaisevaan vuoteen liittyvistä arvioista alta löytyvässä jutussa.

So Ukraine’s partners on the continent are searching for suppliers outside of Europe to find enough artillery to keep Kyiv’s guns hot.

Czech Republic appears to have sourced enough $$$ to buy 500,000 rounds of 155mm.

Refurbishing old ammo is about 30% cheaper than buying new… pic.twitter.com/6SCXcvFSRK

— Jack Detsch (@JackDetsch) April 24, 2024