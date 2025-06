”Venäjän aggression torjuminen on myös Puolan etujen mukaista”

Kiovan ja Varsovan suhteet vastavalitun Puolan presidentin Karol Nawrockin johdolla eivät muutu, sillä poliittinen yksimielisyys siitä, millaiset suhteiden Ukrainaan tulisi olla, on edelleen olemassa. Painopiste on Ukrainan sotilaspoliittisessa tukemisessa, jotta se voi puolustautua Venäjän aggressiolta, mikä on myös Puolan etujen mukaista.

Tämän totesi Ukrainan asioiden asiantuntija ja Puolan kansainvälisten suhteiden instituutin (PISM) Itä-Euroopan ohjelman koordinaattori Daniel Szeligowski Ukrinformille.

– Uskon, että Ukrainan ja Puolan suhteet eivät muutu, koska Puolassa on yleisesti ottaen laaja puolueiden välinen yksimielisyys siitä, millaiset näiden suhteiden tulisi olla. Perustana ovat turvallisuuskysymykset eli sotilaallinen ja poliittinen tuki Ukrainalle, jotta se voi puolustautua Venäjää vastaan, Szeligowski toteaa.

Hän korosti, että Karol Nawrockin ja hänen äskettäisen presidentinvaalien uusintakierroksen kilpailijansa Rafal Trzaskowskin näkemyserot Puolan Ukrainan-politiikasta ”olivat paradoksaalisesti merkityksettömät”.

Asiantuntijan mukaan molemmat kannattivat ”pragmaattisempia ja päättäväisempiä politiikkoja” Ukrainaa kohtaan.

Hän selittää, että Puolan tärkeimmillä poliittisilla voimilla on samanlainen näkemys suhteista Ukrainaan, ja he uskovat, että tämä politiikka on ollut ”yksipuolista” tähän päivään asti.

– Eli Puola auttoi Ukrainaa paljon, ja Ukraina oli vaativa ja valittava kumppani, ja myös sellainen, joka syytti Puolaa joistakin vihamielisistä toimista, asiantuntija toteaa.

Szeligowski kutsui toista tekijää julkiseksi vaatimukseksi, johon demokraattisessa maassa sekä hallituksen että presidentin tulisi kiinnittää huomiota. Hän selitti, että Puolan mieliala on muuttumassa, sillä ihmiset ”vaativat nyt vakaampaa ja pragmaattisempaa politiikkaa Ukrainaa kohtaan”.

Szeligowski huomautti, että käsitys Ukrainan-suhteista Puolassa perustuu väitteeseen, että ”läpimurtoa ei ollut mahdollista tehdä monimutkaisen historian alueella”, vaikka edellinen Puolan hallitus ”investoi paljon suhteisiin Ukrainaan”.

Samalla Szeligowski korosti, että viime viikkoina saavutettu edistys monimutkaisen historian alueella on ”erittäin hyvä uutinen” Ukrainan ja Puolan suhteille.

Asiantuntijan mukaan Puolassa on tähän päivään asti ollut epävirallinen toimivallan jako, eli presidentillä on aina ollut merkittävämpi rooli Ukrainan-politiikassa, mutta tämä on tapahtunut yhteistyössä hallituksen kanssa. Samaan aikaan Puolan hallitus on aina ollut vähemmän aktiivinen Ukrainan suunnassa.

– Sen sijaan meillä on nyt käsillä proaktiivisempaa hallituksen politiikkaa Ukrainaa kohtaan, koska sota on käynnissä: On kansainvälisten neuvottelujen kysymyksiä, eurooppalainen koalitio ja siksi hallitus ja pääministeri Donald Tusk ovat paljon sitoutuneempia suhteisiin Ukrainaan kuin edeltäjänsä, asiantuntija sanoi.

Tässä suhteessa hänen mielestään on nyt vaikea sanoa, mikä rooli presidentti Nawrockilla tulee olemaan Puolan Ukrainan-politiikan toteuttamisessa.

– Osa presidentin aiemmin hoitamasta roolista hoitaa nyt pääministeri. On vaikea sanoa, pääsevätkö presidentti ja pääministeri sopimukseen Ukrainan-politiikasta. On vain varmaa, että hän vaatii historiallisten kysymysten ratkaisemista, koska hän johti Puolan kansallisen muistin instituuttia viime aikoihin asti, korostaa Szeligowski.

Hän ilmeisesti viittaa Volynin massamurhaan. Volynin massamurhalla tarkoitetaan Puolassa vuosina 1943-1945 tapahtunutta kansanmurhaa. Se tehtiin natsi-Saksan miehittämillä silloisen Puolan itäisillä alueilla.

Kansanmurha tehtiin ukrainalaisten nationalistien ja ukrainalaisten siviilien vahvalla tuella. Tarkka uhrimäärä ei ole tiedossa, mutta verilöylyssä kuoli arviolta yli 100 000 ihmistä. Valtaosa heistä oli puolalaisia.

Szeligowski lisäsi, että Nawrocki haluaisi rakentaa vuoropuhelua Ukrainan presidentin kanssa korkeimmalla tasolla, jossa historia on tärkeä elementti, kuten hän mainitsi X-sivustolla julkaisemassaan viestissä vastauksena Volodymyr Zelenskyin onnitteluihin.

Taloudelliset kysymykset, Ukrainan EU- ja Nato-integraatio, pysyvät kuitenkin hallituksen vastuulla. Hän ei sulkenut pois mahdollisuutta, että vastavalittu Puolan presidentti ”tulee ottamaan huomattavasti pienemmän roolin Ukrainan-politiikassa kuin hänen edeltäjänsä ovat tähän päivään asti ottaneet”.

Szeligowski uskoo, että ukrainalaisten ei tarvitse keskittyä liikaa Nawrockin kampanjansa aikana esittämiin kriittisiin lausuntoihin Ukrainan eurooppalaisista ja euroatlanttisista suhteista.