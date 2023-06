Venäjän ”aavelaivasto” paljastui – näin toimii laiton öljykauppa

Venäjä vie öljyä pakotteista huolimatta. New York Times -lehti seurasi useita öljytankkereita, jotka kuljettivat venäläistä öljyä peitefirmojen avulla vähintään puolen miljardin dollarin arvosta.

Japaninmerellä tankkerin havaittiin tekevän outoja liikkeitä helmikuussa. Alus näytti pyörivän ympyrää. Sitten paljastui, että kyse oli tekaistusta signaalista. Satelliittikuvat näyttivät, että todellisuudessa tankkeri seisoi Venäjän Kozminon satamassa lastaamassa öljyä suuntanaan Kiina.

NY Timesin mukaan vastaavia aluksia on Venäjän käytössä useampi. Aiemminkin salakuljettajat ovat voineet laittaa transponderinsa pois päältä, mutta venäläisten käyttämillä aluksilla on nykyaikaista teknologiaa, joka mahdollistaa täysin väärennettyjen sijaintitietojen lähettämisen. Näyttää siis siltä, että alus olisi matkalla Japanista länteen.

Öljykaupassa todennäköisin Venäjän kumppani on Kiina, ja koska kumpikaan maa ei pakotteita tunnusta, tankkerit eivät sinänsä syyllisty sopimusrikkomukseen. Niillä on silti syy piilotella toimintaansa, sillä isot satamat vaativat aluksilta vakuutuksen, ja käytännössä öljytankkereita vakuuttavat yhtiöt sijaitsevat lännessä, joten ne noudattavat pakotteita.

Kansainvälistä rahtiliikennettä seuraavan TankersTrackerin perustajajäsen Samir Madani arvioi, että salakuljetetun venäläisen raakaöljyn arvo on noin miljardi dollaria ja alukset ovat riippuvaisia vakuutussopimuksistaan lännessä.

NY Timesin mukaan amerikkalainen vakuutusyhtiö American Club vakuuttaa hyvin todennäköisesti ainakin kuutta venäläistä öljyä kuljettavaa tankkeria. Vakuutusyhtiö oli kommenteissaan niukkasanainen, mutta lehden yhteydenoton jälkeen se lyhensi Venäjän öljyterminaalista bongatun Cathay Phoenix -tankkerin sopimusta reilulla puolella vuodella päättymään kesäkuussa 2023.

Öljyä kuljetetaan Venäjältä pakotteista huolimatta myös EU-alueelle, josta Verkkouutiset kertoi äskettäin. Ikääntyneiden ja osin käytöstä poistuneiden alusten käyttäminen aiheuttaa myös ympäristökatastrofin riskin.

Euroopan komission 11. sanktiopaketissa tullaan esittämään uusia toimia Venäjän laittoman toiminnan kitkemiseksi. Yksi esillä olevista toimista olisi alusten EU:n alueen satamiin pääsyn estäminen. Kypros, Kreikka ja Malta eivät ole Politico-lehden mukaan noudattaneet aiemmin sovittuja rajoituksia.

