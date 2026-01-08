Venäjän ulkoministeriön sivuilla julkaistussa lausunnossa luvataan iskeä eurooppalaisia joukkoja vastaan, mikäli niitä tulee Ukrainaan. Britannia ja Ranska allekirjoittivat aiemmin kuluvalla viikolla yhdessä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa aiesopimuksen omien joukkojensa lähettämisestä Ukrainaan turvamaan mahdollista rauhaa, jos sellainen saavutetaan.

Nyt Venäjän ulkoministeriö ilmoittaa, että heidän näkökulmastaan aiesopimus on kaikkea muuta kuin rauhanomainen ratkaisu.

— Sen tavoitteena ei ole saavuttaa pysyvää rauhaa ja turvallisuutta, vaan jatkaa konfliktin militarisointia, eskalointia ja laajentumista, Venäjän ulkoministeriö ilmoittaa.

— Lontoo ja Pariisi aikovat tulitauon jälkeen perustaa omat sotilastukikohtansa Ukrainaan ja rakentaa sinne tiloja aseiden ja sotilasvälineiden varastointia varten, ja jatkaa, että länsimaisten sotilasyksiköiden, sotilaskohteiden, varastojen ja muun infrastruktuurin sijoittaminen Ukrainan alueelle luokitellaan ulkomaiseksi interventioksi, joka uhkaa suoraan paitsi Venäjän myös muiden Euroopan maiden turvallisuutta.

— Kaikkia tällaisia ​​yksiköitä ja laitoksia pidetään Venäjän asevoimien laillisina taistelukohteina.

Ministeriö toistaa tutusti, että konfliktia ei voi ratkaista muuten kuin puuttumalla sen perimmäisiin syihin. Venäjän katsantokannassa tämä tarkoittaa edelleen Ukrainan demilitarisoimista ja ”denatsifioimista” eli kaiken sen poistamista, mitä Venäjä pitää omasta mielestään natsistisena. Se jatkaa totunnaista maanmiespolitiikkaansa siitä, että etnisiä venäläisiä ja venäjänkielisiä kansalaisia pitää kunnioittaa.

— Niin kutsutun halukkaiden koalition ja Kiovan hallinnon uudet militaristiset julistukset muodostavat todellisen ”sodan akselin”, Venäjän ulkoministeriö valittaa. Sen mielestä suunnitelma on vaarallinen Euroopan mantereelle.