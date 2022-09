Venäjälle jättitappiot Hersonissa: Sotilaat neuvottelevat antautumisesta ja kieltäytyvät taistelusta

Venäjän sotilaat neuvottelevat antautumisensa ehdoista Hersonin alueella, Ukrainan asevoimat kertoo.

Etelä-Ukrainan sodanjohdon tiedottaja Nataliia Humenjuk kertoo Kyiv Independentin mukaan Ukrainan television haastattelussa, että jotkut venäläisjoukot yrittävät nyt keskustella antautumisesta Ukrainan vastahyökkäyksen keskellä.

Katseet ovat kiinnittyneet viime päivinä Ukrainan valtaviin voittoihin ja etenemiseen Harkovan alueella. Lähinnä hämäykseksi väitetyt vastahyökkäykset ja joukkojen keskittäminen Hersonin alueella etelässä ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Ukrainan pääesikunnan tilannekatsauksen perusteella sielläkin on kuitenkin käyty kiivaita taisteluita, joissa Venäjän joukkojen on kerrottu kärsineen valtavia tappioita.

Tilannekatsauksessa mainitaan esimerkiksi miehitetyn Krimin Sevastopoliin sijoitetun Venäjän merijalkaväen 810. prikaatin menettäneen taisteluissa lähes 85 prosenttia sotilaistaan.

– Loppujen taistelutahto ja psykologinen tila on äärimmäisen huono. He kieltäytyvät ehdottomasti palaamasta taistelukentälle, pääesikunnasta kerrotaan.

Ukrainalaisten kerrotaan jatkavan etenemistä Harkovan ja Donetskin alueilla. Tilannekatsauksen mukaan venäläiset hylkäävät asemiaan vauhdilla ja pakenevat syvemmälle omien linjojen taakse tai takaisin Venäjälle. Venäläiset ovat jättäneet paljon aseita ja kalustoa jälkeensä ja paenneet muun muassa varastetuilla siviiliautoilla.

