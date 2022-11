Venäjälle asti perääntyneet sotilaat palautettiin väkisin rintamalle

Kymmeniä mobilisoituja venäläissotilaita, jotka vetäytyivät etulinjasta lähellä Svatovea Itä-Ukrainassa, on palautettu väkisin Venäjältä Ukrainaan, kertoo riippumaton venäläinen TV Rain -uutissivusto Telegramissa.

Venäjän armeijan uskotaan vangitsevan sotilaat tilapäisvankilaan ilman ruokaa taivutellakseen heidät palaamaan taistelukentälle.

TV Rainin mukaan yli 50 Voronezhissa mobilisoitua miestä lähetettiin taistelemaan Makijivkan kylään lokakuun lopussa. He joutuivat kuitenkin vetäytymään kärsittyään useita kovia tappioita Ukrainan rajuissa tykistökeskityksissä.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen viittaa Twitterissä aiempiin tietoihin, joiden mukaan upseerit sanoivat miehille, että ”olette lihaa, siksi teidät tuotiin tänne”.

Upseerien kerrotaan hylänneen etulinjaan sijoitetut sotilaat. Heillä oli pelkästään kevyitä aseita ja juoksuhaudat kaivettiin paljain käsin. Satojen sotilaiden sanotaan kuolleen ja haavoittuneen useita päiviä kestäneissä tykistökeskityksissä.

Erään hengissä selvinneen venäläissotilaan vaimo kertoo, että noin 50 miestä perääntyi Makijivkasta ja matkasi Venäjän rajalle, jossa heidät riisuttiin aseista ja vietiin Venäjän Belgorodin alueella sijaitsevaan asevoimien koulutuskeskukseen muutamaksi viikoksi.

TV Rainin mukaan psykologi työskenteli sotilaiden kanssa joka päivä saadakseen heidät palaamaan rintamalle. Pian sotilassyyttäjä puuttui asiaan ja alkoi uhkailla mobilisoituja miehiä rikossyytteillä, vaikka he eivät olleet allekirjoittaneet mitään sopimuksia.

– Aamulla 17. marraskuuta miehille kerrottiin, että heidät viedään tänään (Itä-Ukrainan) Luhanskin alueelle Zaitseven kylään, kertoo erään sotilaan Alena-niminen vaimo.

Alena kertoo, että hänen miehensä kelpoisuusluokka oli muutettu päivää aiemmin B:stä A:ksi eli korkeammaksi.

TV Rainin mukaan sotilaat on todennäköisesti viety Zaitseven kulttuuritalon kellariin, jossa ainakin 300 aliravitun miehen kerrotaan olevan vangittuina.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, kuinka taisteluista kieltäytyviä kymmeniä pakkovärvättyjä venäläisiä pidetään laittomasti vangittuina tilapäisvankiloissa Ukrainan miehitetyillä alueilla.

Vankilat muodostavat laajan verkoston. Vangittujen sotilaiden kerrotaan elävän kauheissa olosuhteissa, ja he joutuvat toistuvasti pahoinpidellyiksi.

1/ Dozens of mobilised Russian soldiers who retreated from the front line near Svatove in eastern Ukraine have been forcibly returned from Russia to Ukraine, where the Russian army will likely imprison them in a basement and starve them to make them go back to the fighting. ⬇️

— [email protected] (@ChrisO_wiki) November 17, 2022