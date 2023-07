Venäjällä vedotaan nyt Vladimir Putinin sijaan Aleksandr Lukašenkoon

Krasnodarilainen itsenäinen toimittaja ja bloggari Igor Štšerbatskij on julkaissut Youtubessa reportaasin Krasnodarskin piirissä sijaitsevasta Poltavskajan kylästä, jossa Venäjän oman diktaattorin Vladimir Putinin sijaan vedotaan Valko-Venäjän diktaattoriin Aleksandr Lukašenkoon.

Krasnodar sijaitsee Kubanin alueella, Krimin niemimaan itäpuolella Venäjän Pohjois-Kaukasiassa.

Poltavskajan kylässä on kaatopaikka, jota sen omistajat eivät ole hävittäneet, vaikka syyttäjänlaitos totesi jo viime lokakuussa sen rikkovan useita säädöksiä.

Perinteiseen venäläiseen tapaan kuuluu, että alamaiset vetoavat ongelmissaan ensin pajareihin ja sitten tsaariin eli nyky-Venäjän tapauksessa kuvernööriin ja Vladimir Putiniin.

Yleensä hallitsijaa korkeammalle ei voi vedota, mutta Poltavskajassa pääteltiin Lukašenkoon vetoamisen ehkä auttavan.

– Me vetoamme Valko-Venäjän presidenttiin Aleksandr Lukašenkoon, jotta tämä auttaisi ratkaisemaan katastrofaalisen tilanteemme. Kylämme sijaitsee valtavan kaatopaikan vieressä, jossa on tehty korvaamattomia rikkomuksia. Jätevesi valuu suoraan kastelukanaviin, sanoo kaatopaikan lakkauttamista ajavan yhdistyksen johtaja Natalja Garjajeva.

Kaatopaikka sijaitsee kylän riisiviljelmien keskellä, joten riisi kasvaa kaatopaikasta tulevalla jätevedellä.

– Tämä on kaikkien lakien ja maalaisjärjen vastaista. Ei ole tiedossa, miten kaatopaikka sai lupansa. Olemme kirjoittaneet vetoomuksia kaksi vuotta aina Venäjän federaation presidenttille asti, sanoi Garjajeva.

Garjajeva huomauttaa, että kyse on maanlaajuisesta ongelmasta ja tätä jätevedellä kasvatettua riisiä ”tarjotaan lapsillemme kouluissa ja päiväkodeissa”.

– Elintarviketurvallisuus on erittäin tärkeää maallemme ja presidenttimme tulisi tietää tästä. Näin ollen vetoammekin Aleksandr Grigorjevitšiin [Lukašenkoon], jotta tämä saisi kiinnitettyä presidenttimme huomion tähän asiaan.

Venäjän tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin on kaksi kertaa puuttunut tilanteeseen, mutta Krasnojarskin alueen paikalliset päättäjät eivät ole kuulevinaankaan.

– Näin ollen olemme pakotettuja kääntymään Valko-Venäjän presidentin puoleen. Hyvä Aleksandr Grigorjevitš, me kaikki näimme kuinka pysäytitte Oikeudenmukaisuuden marssin [Wagnerin juhannuskapinan] Moskovaan. Me olemme valmiita marssimaan samaan tapaan Moskovaan. On mahdotonta elää täällä, he tappavat meidät. Tämä on ekologinen kansanmurha, sanoo eräs kyläläisistä.

Aleksandr Lukašenko on ilmeisesti näyttäytynyt Jevgeni Prigožinin Wagnerin joukkojen juhannuskapinan jälkeen tavallisen venäläisen maalaiskylän asukkaille voimakkaammalta ”tsaarilta” kuin Putin.

Myös Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko on kiinnittänyt reportaasiin huomiota ja julkaissut siitä osan englanniksi käännettynä.

– Ilmeisesti Lukašenkon väitetysti pysäytettyä Prigožinin marssin Moskovaan venäläiset uskovat, että jopa Putin kuuntelisi Lukašenkoa, kommentoi Heraštšenko saatesanoissaan.

Citizens of Russian Krasnodar region beg Lukashenko to tell Putin about a landfill they want to see removed.

Apparently, after allegedly stopping Prigozhin's march onto Moscow, Russians now believe even Putin would listen to Lukashenko. pic.twitter.com/sNlJFoGP99

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2023