Venäjällä varoitetaan kymmenien tuhansien sotilaiden joukkopaosta

Kymmeniä tuhansia venäläisiä sotilaita aikoo lähteä asevoimista heti kun väliaikaisen mobilisaatiolain voimassaoloa ei enää jatketa, venäläinen sotabloggari varoittaa.
Suositulla Zloi Morjatshok –kanavalla Telegramissa huomautetaan, että Venäjän diktaattori Vladimir Putinin syksyllä 2022 säätämä määräys osittaisesta liikekannallepanosta käytännössä jakoi Venäjän asevoimien määräaikaiset sopimussotilaat kahtia ”heihin, jotka tekivät sopimuksen ennen lain voimaantuloa ja heihin, jotka tekivät niin sen jälkeen”. Tämän arvioidaan johtaneen tilanteeseen, jossa lain voimassaolon päättyminen tarkoittaisi joukkopakoa asevoimien riveistä.
– Ensimmäisten sopimukset ovat jo päättyneet, mutta he jatkavat palveluksessa. Heitä itse asiassa pidetään siellä laittomasti, kanavalla julkaistussa päivityksessä sanotaan.
Tällaisia ihmisiä on Venäjän asevoimissa kanavan mukaan kymmeniä tuhansia. Ainoina vaihtoehtoina päästä siviiliin listataan vammautuminen tai muu terveydellinen syy, kuolema tai palveluksen yläikärajan saavuttaminen.
Sotabloggaaja päätyy karuun lopputulokseen. Hänen mukaansa kovimmat sodan tukijat eivät Venäjällä edes päädy koskaan rintamalle, etulinjan sotilaiden väsymys on massiivista ja Venäjä tarvitsee täyden liikekannallepanon.
Tällaisia vaatimuksia on kuultu sodan tukijoilta jo pitkään.
– Surullisinta on, että kun tämä presidentin määräys lakkaa olemasta voimassa, jättävät kymmenet tuhannet ammattisotilaat asevoimat huutaen ”hyvästi hullujenhuoneelle”:
Päivityksessä todetaan, että armeijasta tulee lähtemään niin mobilisoituja kuin vapaaehtoisiakin, mukaan lukien upseereiksi nousseita miehiä, joilla on runsaasti taistelukokemusta.
