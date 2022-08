Venäjällä varoitetaan: Jalkaväki ei riitä, rintamalinja on liian pitkä

Venäläisen ajatuspajan johtaja myöntää maan asevoimien kohdanneen suuria vaikeuksia Ukrainan sotilasoperaatiossa.

Erityisenä haasteena on jalkaväen vähäinen määrä suhteessa pitkään rintamalinjaan. Puolustajalla on useissa tilanteissa etulyöntiasema suotuisan maaston ja uusien tykistöaseiden vuoksi.

– Meidän on yritettävä läpimurtoa liian vähäisellä määrällä sotilaita sekä haavoittuvilla panssarivaunuilla ja panssariajoneuvoilla. Donbasin alueella haasteita on yritetty ratkaista tykistön laajamittaisella käytöllä, mutta tilanne etenee erittäin hitaasti, puolustusalan CAST-ajatuspajan johtaja Ruslan Pukhov toteaa.

Hän huomauttaa, ettei Venäjällä ole käytössään juurikaan viidennen sukupolven lentokoneita. Esimerkiksi uusin versio Su-34-pommikoneista lukeutuu päivitettyyn neljänteen sukupolveen. Pula täsmäaseista ja modernista tähtäysteknologiasta kärjistää ongelmia.

– Tämä heikentää pommikoneiden tehokkuutta, koska niiden on joko käytettävä perinteisiä pommeja korkeudelta, joka on suojassa vihollisen olalta laukaistavilta ohjuksilta tai luovuttava tukitehtävistä kokonaan, Pukhov sanoo.

Moderneimmat Armata-panssarivaunut eivät ole vielä laajamittaisessa tuotannossa, joten Venäjän maavoimat käyttää pääasiassa päivitettyjä kolmannen sukupolven vaunuja. Kaluston uusimmat T-90-panssarivaunut pohjautuvat vanhentuneisiin T-72-malleihin.

Pukhovin mukaan tilanne on suojauksen kannalta paradoksaalinen, sillä Neuvostoliitossa kehitettiin maailman ensimmäinen aktiivinen omasuojajärjestelmä. Siitä huolimatta vastaavat laitteet eivät ole käytössä yhdessäkään Venäjän panssarivaunussa, mikä on johtanut osaltaan korkeisiin tappioihin. Uusimpia suojajärjestelmiä on käytössä Israelilla ja Yhdysvalloilla.

– T-90 on käytännössä päivitetty neuvostopanssari. Ei ole reilua edes odottaa, että ne olisivat suojassa Javelinin, NLAW:n tai Matadorin kaltaisilta panssarintorjunta-aseilta, Ruslan Pukhov toteaa.

Ajatuspajan johtaja arvioi Ukrainan jalkaväen ja tykistön olevan venäläisiä kokeneempia, sillä joukkoja kierrätettiin viime vuosina aktiivisesti maan itäosien rintamalinjalla. Venäjä käytti tykistöään ennen sotaa hyvin rajatusti vain Syyriassa. Lennokkien laajamittainen käyttö on lisännyt hyökkääjän tuskaa.

– Heillä on usein parempi tilannekuva ja tulenohjaus. He yksinkertaisesti vain voittavat meidät usein tykistön kaksinkamppailuissa, Ruslan Pukhov pohtii.

Hän arvioi venäläisjoukkojen hitaan etenemisen Itä-Ukrainassa osoittavan, että ensimmäisestä maailmansodasta kopioitu massiivinen tykistöpommitus ei toimi ilman suurta jalkaväen ylivoimaa.

– Lennokkien kaltaisten modernien tiedustelulaitteiden ja täsmäaseiden yhdistäminen voisi ratkaista ongelman rintamalla, mutta juuri tästä kalustosta meillä on pulaa. Tämän lisäksi sotilaiden määrä ei riitä kuin yhteen hyökkäyssuuntaan kerrallaan, Pukhov sanoo.