Venäjällä valitetaan: Paikalliset asukkaat vastustavat meidän venäläistä maailmaamme

Venäläisen Youtube-sotabloggarin Pavel Ivanovin vieraana oli venäläinen miehitysaktivisti Margarita Krivtšova ja hänen miehensä Roman Krivtšov. Länsi-Venäjän Kurskista kotoisin olevat Krivtšovit johtavat vapaaehtoisjärjestöä ”Polk Margo” (”Margon rykmentti”), joka avustaa Venäjän miehitysarmeijaa Ukrainassa.

Krivtšovit käyvät jatkuvasti avustamassa venäläisjoukkoja Ukrainalta miehitetyillä alueilta. Tosin venäläisnäkemyksen mukaan kyse on Venäjään syyskuussa 2022 liitetyistä alueista, jotka ovat aikanaan kuuluneet Ukrainalle.

Videolla he kertovat Storm Shadow-iskusta Donetskin alueella sijaitsevaan Jaltan kylään, joka sijaitsee 25 kilometriä lounaaseen Mariupolista pitkin Asovanmeren rantaa. Pariin kertaan Roman valittaa, ettei Venäjän media ole maininnut iskusta mitään.

– Sinne lensi kaksi Storm Shadow-ohjusta tukikohtaan, jossa koulutettiin erikoisjoukkojamme. Tuossa [Jaltan] kylässä olevat sotilaamme lähettivät minulle kuvan todisteeksi, tuohon tukikohtaan osui pahasti ja tappiot olivat suuret heidän joukossaan. Jostain syystä en nähnyt tästä edes sotakirjeenvaihtajiemme kertovan mitään. Vaikka sotilaalta tuolta itse lähettivät minulle videon iskun seurauksista!

Roman kertoo myös, että paikalliset välittävät iskukohteiden tietoja Ukrainan asevoimille.

– Ja eräs tärkeä seikka, paikalliset asukkaat välittävät eteenpäin tietoja joukkojemme sijainneista. Ja meille kerrottiin, että he välittävät niitä koko ajan.

Lisäksi Roman esitti oman arvionsa siitä, miten paikalliset ukrainalaiset suhtautuvat venäläismiehitykseen.

– Haluan vielä mainita henkilökohtaisena arvionani, että näillä Zaporižžjan ja Hersonin alueilla 70 prosenttia asukkaista vastustaa meidän venäläistä maailmaamme (russkij mir) ja meitä. Ei 50 prosenttia vaan 70 prosenttia!

Tähän väliin Margarita-vaimo huokaa, että ”enemmänkin” kuin 70 prosenttia.

– Meille käy jatkuvasti niin Zaporižžjan alueella, että vasta kolmannessa paikassa meidän annetaan tankata automme. Kahdessa ensimmäisessä yleensä käskevät käymään tankkaamassa [Vladimir] Putinin luona, jatkaa Roman.

Roman kertoo järkyttyneenä, että ”he vielä tekevät sen puhtaassa läntisessä ukrainan kielessä, voitko kuvitella!”.

– Joten aina löytyy niitä, jotka ovat valmiita välittämään eteenpäin [Ukrainalle] joukkojemme sijainnit. Ei kauaa sitten oli niin, että eräs vanha mies ja nainen sanoivat, että he ovat ylpeästi ukrainalaisia eivätkä tarvitse mitään ”venäläistä maailmaa” täällä. Joten siellä on paljon pettureita, jotka ovat valmiita pettämään meidät [Venäjän].

Romanin mukaan tästä syystä ”alueen paikallista väestöä tulee pelätä yhtä paljon kuin Ukrainan armeijaa”.

– Yöpyminenkin paikallisen väestön keskuudessa on erittäin vaarallista. Saattaa olla, ettet herää aamulla. Tästä syystä yritämme hoitaa tehtävämme päiväsaikaan, ja jos on yö, yritämme palata niin sanotulle Manner-Venäjälle.

Tällä välin haastattelija Ivanov oli kuunnellut haastateltaviaan koko ajan otsa rypyssä, mietteliäänä ja syvästi järkyttyneenä. Huokailen hän totesi sen haastattelun lopuksi.

– Teidän meille kertomanne todellinen tilanne on radikaalisti erilainen kuin Venäjän valtiontelevision antama kuva.

Myöhemmin Ivanov poisti kyseisen haastattelun Youtubesta ja syytti, että Krivtšovien haastattelun sisältö oli ymmärretty väärin, erityisesti sen jälkeen, kun ukrainalainen bloggari Denis Kazanskyi nosti sen esille.

Putin and Russian state media: Ukrainians on occupied by Russia territories are happy to become part of Russia!

Russian war volunteers who visit these areas:

– more than 70% of Ukrainians leaking information about Russian forces to Ukraine;

– even old people ready to help… pic.twitter.com/sL5rbosoKW

— Maksym Borodin (@adnashmyash) July 13, 2023