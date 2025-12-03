Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti kirjoittaa The i Paperissa, että Vladimir Putinin joustamattomuus neuvotteluissa on tyypillinen neuvostotapa.

– Sen sijaan, että hän näkisi kummankin osapuolen tekevän vaiheittaisia myönnytyksiä niin, että sopimus saavutetaan jossain keskivaiheilla, hän on taipuvainen takertumaan neuvostotyyliin. Hän esittää epärealistisia vaatimuksia esittäen ne kaikki miniminä, josta ei voi karsia, aina viime minuuteille asti, jolloin hän saattaa sopia.

Galeotti kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Venäjän propagandakoneisto ”lähettää erilaisia viestejä kansalleen ja länsimaille”.

– Yleisesti ottaen viesti tuntuu olevan varovaisen optimistinen. Rauha Venäjän ehdoilla on näkyvissä, mutta se on vielä erittäin kaukana valmiista. Volodymyr Zelenskyi’ä kuvaillaan ristiriitaisesti, toisaalta rikkinäisenä hahmona, joka roikkuu länsimaiden helmoissa, mutta toisaalta päättäväisenä kaikkien sopimusten vastustajana.

Venäjällä Zelenskyi’n ”rauhanvastaisuuden” selitetään johtuvan eurooppalaisista.

– Eurooppalaisista on tullut Venäjän narratiivin todellisia vihollisia. Putinin puhemies Dmitri Peskov väitti, että Trump haluaa rauhaa, mutta ”Euroopan maat puhuvat sodan jatkamisesta viimeiseen ukrainalaiseen asti”, kuvailee Galeotti.

”Eurooppalaiset sodanlietsojat”

Venäjän propaganda vihaa katkerasti virolaista EU:n ulkoasiainedustajaa Kaja Kallasta, mutta ”samalla Euroopan unioni nähdään merkityksettömänä rakenteena”.

– Venäläiskommentaattorit noudattavat Putinin linjaa, jonka mukaan kansallisvaltiot ja niiden johtajat merkitsevät todella.

Venäjällä pilkataan mieluummin yksittäisiä Euroopan maiden johtajia.

– Näin ollen ankarasti arvostellaan Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia (jota Venäjän hallituksen lehti Rossiskaja Gazeta kuvailee Zelenskyin rakkaaksi) ja saksalaiskansleria Friedrich Merziä, huomauttaa Galeotti ja jatkaa:

– Kuitenkin Britannia on edelleen todellinen arkkitehti kaikkien Venäjän kärsimysten takana ja maa on päättäväisin pitämään sodan käynnissä. ”Lontoo on tänään, kuten molempien maailmansotien aattona, tärkein maailmanlaajuinen sodanlietsoja”, väittää Venäjän ulkomaantiedustelu.

Galeotti toteaa, että kaiken tämän propagandan ”tarkoitus on selvästi viestiä venäläisille, että heidän hallituksensa tekee kaikkensa konfliktin lopettamiseksi, ja jos neuvottelut epäonnistuvat, ei se ole Kremlin syy”.

Poimintoja videosisällöistämme

– Putin yrittää liehitellä varman bisneshenkistä Trumpia suurisuuntaisilla (ja usein) epäkäytännöllisillä lupauksilla sodanjälkeisestä taloudellisesta yhteistyöstä. Ei ole sattumaa, että yksi hänen pääneuvottelijoistaan on Harvardissa koulutettu Venäjän sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijev, joka on taitava kehittelemään tällaisia unelmia.

Galeotti huomauttaa, että sotaa on alettu Venäjällä esittää lännen sijaan Euroopan proxy- eli sijaissotana, kuten ulkoministeri Sergei Lavrov on sanonut. Ukrainalaiset sattuvat vain olemaan onnetonta tykinruokaa.

– ”Tämä sota ei pääty edes nykyisen kriisin jälkeen”, hän [Lavrov] sanoi, mikä ole selvä varoitus, että Venäjä yrittää ja muodostaa suhteensa Yhdysvaltoihin uudelleen, mutta Euroopan vastainen hybridisota häirinnän ja sabotaasin muodossa tulee jatkumaan ja mahdollisesti voimistumaan.