Venäjällä räjähtivät virolaiseverstin mukaan ilmaan kuukausien ammukset

Moskovan koillispuolella Kiržatšissa sijaitseva ammusvarasto räjähti tiistaina. Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen komentaja, eversti Ants Kiviselg kuvaa yleisradio ERR:lle räjähdyksen vaikutuksia ja mittakaavaa.

Hänen mukaansa Kiržatšin räjähdystä voi verrata vaikutuksiltaan syyskuussa 2024 tapahtuneeseen Toropetsin ammusvaraston räjähdykseen, jolloin Venäjällä tuhoutui 30 000 tonnia erilaisia ammuksia.

Kiviselg arvioi, että uusimmassa räjähdyksessä Venäjä menetti ammuksia 2,5 kuukauden edestä.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, että varastossa oli julkisten lähteiden mukaan tykistökranaatteja, Iskander-, Totška-U- ja Kinžal-ohjuksia sekä ammuksia ilmatorjuntajärjestelmiin (Pantsir-S1, S-300, S-400). Kansainvälisten medioiden mukaan räjähdyksessä tuhoutui arvioita 100 000 tonnia sotatarvikkeita.

Räjähdyksen syytä ei ole vahvistettu. Venäjän puolustusministeriön mukaan räjähdys johtui huolimattomuudesta. Ukraina ei ole vahvistanut eikä kiistänyt osallisuuttaan tapahtuneeseen.

Ants Kiviselg kommentoi ERR:llä myös meneillään olevia neuvotteluja tulitauosta.

– Rintamalla ja Venäjän federaation asevoimien toiminnassa ei ole vieläkään merkkejä mahdollisen aselevon valmisteluista, mikä tekee Venäjän presidentti Vladimir Putinin julkiset rauhanviestit ontoksi pilkaksi ja yleisön harhauttamiseksi. Venäjä jatkaa kulutussotaa ja Ukrainan sotilaallisten resurssien kuluttamista.

Roughly half of the Arsenal's munition storage areas have been destroyed or damaged, representing a possible loss of more than 100,000 tons of Russian ammunition. pic.twitter.com/dYPF1eXsQ8

New Ukrainian-released satellite imagery of Russia's 51st GRAU Arsenal shows complete devastation.

🚨update🚨

🇷🇺51st GRAU Arsenal🇷🇺

Sentinel 1 Synthetic Aperture Radar gives a better view of potential damage

Obvious geometric changes based on the reflected signals back to the 🛰️ ➡️ 17 Apr vs 23 Apr

I've overlaid the area on both Google Maps and the 50cm📷 from 26 Oct 2024 https://t.co/KKFR6CNmRG pic.twitter.com/V8I4capWkT

— MT Anderson (@MT_Anderson) April 23, 2025