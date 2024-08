Venäjällä raivotaan: Miksi hyökkäystä ei havaittu?

Ukrainan operaatio Kurskin alueella vaikuttaa yllättäneen rajaseutua puolustaneet venäläissotilaat, joista satojen väitetään jääneen sotavangiksi.

Useiden ukrainalaisprikaatien alaiset joukot ovat edenneet kahden puolustuslinjan ohi vain muutamassa vuorokaudessa. Venäjän asevoimien kerrotaan siirtäneen alueelle kiireellä vahvistuksia.

Sotaa seuraavat venäläiset bloggaajat ja muut kommentaattorit ovat hämmästelleet raja-alueen heikkoa puolustusta. Monet ovat arvostelleet asevoimien johtoa voimakkaasti siitä, ettei tilanteeseen reagoitu ajoissa.

Osa venäläisbloggaajista uskoo, että Ukrainan havaittiin jo kuukausia sitten siirtävän Kurskin vastaiselle rajalle uusia yksiköitä. Venäjän sotajohto ilmeisesti yliarvioi raja-alueen puolustukset tai vähätteli Ukrainan asevoimien kykyä toteuttaa Venäjän puolelle laaja hyökkäys.

Kommentaattorit ovat vaatineet ”epäpätevien komentajien ja valehtelijoiden” rankaisemista ja sanoneet, että uuden puolustusministeri Andrei Belousovin olisi pitänyt nimityksensä jälkeen uudistaa asevoimia rajummilla otteilla.

Eräs tunnettu sotabloggaaja huomauttaa nostaneensa esiin ukrainalaisjoukkojen keskitykset rajan tuntumassa viisi vuorokautta ennen hyökkäystä. Ukrainan menestyksen katsotaan paljastaneen Venäjän sotilasjohdon strategisia virhearviointeja ja muita vakavia puutteita asevoimissa.

– Valheet aiheuttivat enemmän tappioita kuin lennokit. Toivon kaikkien muistavan, kuinka valheet johtivat joukkojen ”uudelleenjärjestäytymiseen” Izjumin ja Hersonin kaupungeista, bloggaaja kirjoittaa viitaten Ukrainan vastahyökkäykseen ja venäläisjoukkojen vetäytymiseen loppuvuodesta 2022.

