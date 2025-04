USA:n ulkoministeri kiitti Suomea

– Suomi on auttanut kantamaan suuremman osan Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen taakasta aikana, jolloin kannustamme muita eurooppalaisia liittolaisia tekemään samoin. Kiitän ulkoministeri Elina Valtosta hänen maansa sitoutumisesta tällä alalla ja Suomen tuesta toteuttaa presidentti (Donald Trumpin) tavoite lopettaa Venäjän ja Ukrainan välinen sota, Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Valtonen puolestaan kiitti Rubiota ”hienosta tapaamisesta ja avoimesta keskustelusta transatlanttisista suhteista, Ukrainan rauhanprosessista ja Venäjän kumppaneiden uhan hillitsemisestä”.

– Meidän on yhdessä puolustettava vapaata maailmaa, Valtonen toteaa.

– Vaikka presidentti Trumpin vaatimus Ukrainan sodan lopettamisesta on aivan oikea, Venäjän pitämisen aisoissa olisi oltava ensisijaista, Valtonen sanoi CBS-televisiokanavan haastattelussa.

Hän lisäsi, että paras tapa tehdä tämä on auttaa Ukrainaa puolustautumaan, heikentämään Venäjää sanktioilla ja lisäämään Euroopan puolustus- ja pelotevalmiuksia.

– Yhdessä Yhdysvaltojen kanssa voimme olla voittajia, Valtonen sanoi.

