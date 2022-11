Venäjällä raivo vetäytymisestä: Suuri määrä kalustoa hylättiin maastoon

Vetäytyminen Dnepr-joen länsipuolelta on esitetty Venäjän mediassa ”manööverinä” omien sotilaiden ja siviilien suojaamiseksi.

Uutisoinnissa esillä ovat olleet puolustusministeri Sergei Shoigu ja Ukraina-joukkojen komentaja, kenraali Sergei Surovikin. Presidentti Vladimir Putin on tarkoituksella ottanut etäisyyttä asiaan, vaikka hän hyväksyi vetäytymispäätöksen.

Venäläisissä sosiaalisen median kanavissa asevoimien toimista on esitetty vaihtelevia arvioita. Alexander Kotsin kaltaiset näkyvät sotakirjeenvaihtajat ovat selittäneet päätöstä heikoilla huoltoyhteyksillä ja pitäytyneet suurelta osin Kremlin viestintälinjassa. Monet sotaa kannattavat Telegram-kanavat ovat arvostelleet sotilasjohtoa voimakkaasti ja kuvailleet vetäytymistä suureksi katastrofiksi. Samalla linjalla oli myös Vladimir Putinin entinen neuvonantaja Sergei Markov.

Maltillisena pidetty ja suosittu Rybar-kanava kertoo 1,1 miljoonalle seuraajalleen Venäjän suurista kalustotappioista.

– Uusi vetäytyminen, enemmän hylättyä kalustoa. Tämä video näyttää Typhoon-ajoneuvon, jonka Ukrainan asevoimat löysi. Ukrainalaisilla kanavilla nauretaan tälläkin hetkellä ja sanotaan, että tämä on uusi vaihe Venäjän ”Lend-Lease-avussa”, Rybar toteaa.

Venäläisbloggaaja huomauttaa, että Dneprin länsipuolelta vetäytymistä oli valmisteltu lokakuusta lähtien. Huoltojoukkoja vedettiin pois, joen vartta miinoitettiin ja silloille asetettiin räjähteitä.

– Tässä tapauksessa syy oli jälleen se, ettei kalustolle ollut varattu varaosia ja polttoainetta. Ajoneuvo on luultavasti osittain hajalla. Mutta näyttää siltä, että se voidaan korjata suhteellisen helposti, bloggaaja kirjoittaa.

Hän ihmettelee, miksei Hersoniin jätettyjä ajoneuvoja räjäytetty ennen vetäytymistä.

– Meneillään on jo yhdeksäs kuukausi sodassa, jota kutsumme erityisoperaatioksi. Ja teemme edelleen samoja virheitä, Rybar toteaa.

