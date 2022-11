Vladimir Putinin ex-neuvonantaja: Vetäytyminen on valtava tappio

Venäjän presidentin entinen neuvonantaja ja tutkija Sergei Markov arvostelee voimakkaasti päätöstä vetäytyä Dnepr-joen itäpuolelle.

Asiasta ilmoitettiin keskiviikkona näytösluonteisessa televisiolähetyksessä, jossa puolustusministeri Sergei Shoigu antoi kenraali Sergei Surovikinille luvan vetää joukot Hersonin kaupungin ympäristöstä. Vladimir Putinin on kerrottu vastustaneen vetäytymistä viimeiseen asti alueen poliittisen merkityksen vuoksi.

Sergei Markovin mukaan ”valtavalla tappiolla” tulee olemaan merkittäviä poliittisia seurauksia.

– Hersonin luovuttaminen on suurin Venäjän kärsimä geopoliittinen tappio Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Tämän valtavan tappion poliittiset seuraukset tulevat olemaan todella suuria, Markov kirjoittaa Telegramissa.

Hänen mukaansa tappion taustalla on se, ettei Venäjän johto myöntänyt maan olevan mukana ”todellisessa sodassa”. Tämän vuoksi tietyistä asioista päätettiin vasta ”katastrofaalisen viiveen” jälkeen.

Sergei Markov viitannee kommentillaan erityisesti liikekannallepanoon, jota monet sotaa kannattavat tahot olivat vaatineet jo keväällä. Vladimir Putin vakuutti maaliskuussa, että sotatavoitteet voitaisiin saavuttaa ilman reserviläisten kutsumista. ”Osittainen” liikekannallepano julistettiin alkaneeksi syyskuussa.

Markov ihmetteli aiemmin uutista, jonka mukaan Hersonin miehityshallinnon varajohtaja Kirill Stremousov kuoli yllättäen auto-onnettomuudessa. Stremousov oli aiemmin vakuuttanut, että alueesta pidettäisiin kiinni. Hän kuoli samana päivänä kuin vetäytymisestä ilmoitettiin.

– Hän ei kuollut terrori-iskussa vaan onnettomuudessa. Eikä Hersonissa, vaan Henitsheskissä. Kaikki tämä on hyvin outoa, Sergei Markov pohti.

Markov attributes this defeat to Russia’s failure to declare war and catastrophic delay in making major decisions https://t.co/Nsb3oQbJzp

Moment Surovikin and Shoygu admit defeat in the Kherson direction and announce the withdrawal of troops. pic.twitter.com/10UZgVuIcm

— Dmitri (@wartranslated) November 9, 2022