Verkkouutiset kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa julkaistusta videosta, jolla näkyy, kuinka venäläisten maahantunkeutujien moottoripyöräkolonna etenee läpi sumun Pokrovskin alueella.

Itsenäinen venäläisjulkaisu Astra kertoo, että pian tuon venäläisten sumuvideon julkaisun jälkeen ukrainalaiset iskivät kolonnaa vastaan.

Venäläinen Z-sotabloggari Aleksandr Arutjunov kirjoittaa Telegram-kanavallaan seuraavasti.

– ”Sen idiootin ansiosta, joka kuvasi tämän videon ja latasi sen nettiin, tuolla paikalla on nyt kasa 200-ia [kaatuneita] ja palanutta kalustoa.” Tämä on nykyajan droonisotaa kaverit, ymmärrättekö?? Ei ole tykistöä, raketinheittimet kuuluvat museoon, kranaatinheittimet monttuun. No, ainakin kaikki saivat hypensä, manaa entinen venäläinen erikoisjoukkojen sotilas Arutjunov.

Kommenttiosiossa Arutjunov täsmensi, että hän lainasi sotilastuttuaan, ”joka kärsi tappioita tuolla tiellä”.

– Mikä idea oli julkaista video? Muu kuin hehkuttaa netissä? hän kirjoittaa.

Venäläinen sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Kots uskoo myös, että hype- tai hehkutusvideota ei olisi pitänyt julkaista.

– Ukrainalaiset miinoittivat tien ojiin asti, miinoittivat absoluuttisesti kaiken. Seuraavana päivänä tien läpi oli mahdotonta päästä, koska he olivat tuhonneet kaikki asemat Donetskin maantiellä, sanoi Kots Komsomolskaja Pravdan haastattelussa.