Hyökkäys sumun läpi – erikoista kolonnaa moukaroitiin etulinjassa

Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin lähellä on käyty viime viikkoina kiivaita taisteluita.
Sumua ja sateista säätä hyödyntäneet venäläisjoukot väistivät osittain Ukrainan droonit ja ujuttautuivat kaupungin keskustaan.
Ukrainan kannalta tilanne on haastava, sillä Pokrovskin itä- ja kaakkoispuolelle sijoitetut joukot voivat pahimmillaan jäädä saarroksiin. Alueelle on lähetetty useita eliittiyksiköitä vahvistamaan puolustajan sivustoja.
ISW-tutkimuslaitoksen tilannekatsauksen mukaan Ukrainan joukot ovat tehneet vastahyökkäyksiä Pokrovskin pohjoisosissa ja sen länsipuolella. Venäjän etenemisen arvioidaan viime päivinä hidastuneen.
Kremlin tavoitteena on ilmeisesti muodostaa laajempi motti, mutta samalla pitää yllä painetta Pokrovskin ja Myrhohradin eteläpuolisia asemia vastaan. Ukrainan huoltoyhteydet ovat jatkuvien tykistö- ja drooni-iskujen kohteina.
Sosiaalisessa mediassa on jaettu venäläissotilaan julkaisemaa videota Pokrovskin lähialueelta. Se on tiettävästi kuvattu E-50-maantien varrelta, jossa rynnäkköjoukot etenivät moottoripyörillä ja siviiliajoneuvoilla sumun turvin.
Ukrainan asevoimien mukaan suurin osa videolla näkyvistä joukoista olisi tuhottu taisteluissa. Venäjän arvioidaan menettäneen Pokrovskissa satoja sotilaita marraskuun alun jälkeen. Asiasta kertoo Ukrainan 7. armeijakunta.
This isn’t a scene from Mad Max: Furiosa – it’s more like Mad Maxim: Alcohosa, featuring Russian assault troops in Pokrovsk rolling in on hacked-up motorcycles and jery-rigged civilian trucks pic.twitter.com/vjeJfVW5Bz
— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 11, 2025