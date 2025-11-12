Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän rynnäkköjoukot etenivät moottoripyörillä ja siviiliajoneuvoilla. / Telegram

Hyökkäys sumun läpi – erikoista kolonnaa moukaroitiin etulinjassa

Venäläisjoukot lisäävät painetta Pokrovskin kaupungin lähialueella.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin lähellä on käyty viime viikkoina kiivaita taisteluita.

Sumua ja sateista säätä hyödyntäneet venäläisjoukot väistivät osittain Ukrainan droonit ja ujuttautuivat kaupungin keskustaan.

Ukrainan kannalta tilanne on haastava, sillä Pokrovskin itä- ja kaakkoispuolelle sijoitetut joukot voivat pahimmillaan jäädä saarroksiin. Alueelle on lähetetty useita eliittiyksiköitä vahvistamaan puolustajan sivustoja.

ISW-tutkimuslaitoksen tilannekatsauksen mukaan Ukrainan joukot ovat tehneet vastahyökkäyksiä Pokrovskin pohjoisosissa ja sen länsipuolella. Venäjän etenemisen arvioidaan viime päivinä hidastuneen.

Kremlin tavoitteena on ilmeisesti muodostaa laajempi motti, mutta samalla pitää yllä painetta Pokrovskin ja Myrhohradin eteläpuolisia asemia vastaan. Ukrainan huoltoyhteydet ovat jatkuvien tykistö- ja drooni-iskujen kohteina.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu venäläissotilaan julkaisemaa videota Pokrovskin lähialueelta. Se on tiettävästi kuvattu E-50-maantien varrelta, jossa rynnäkköjoukot etenivät moottoripyörillä ja siviiliajoneuvoilla sumun turvin.

Ukrainan asevoimien mukaan suurin osa videolla näkyvistä joukoista olisi tuhottu taisteluissa. Venäjän arvioidaan menettäneen Pokrovskissa satoja sotilaita marraskuun alun jälkeen. Asiasta kertoo Ukrainan 7. armeijakunta.

Rintamatilanne Pokrovskin lähialueella ukrainalaisen seurantasivuston mukaan. / deepstatemap.live

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)