Venäjällä palaa: Ukraina iski jo kahteen öljy- ja kaasulaitokseen

Ukraina on maanantain vastaisena yönä iskenyt lennokeilla Volgogradiin ja Astrahaniin. Astrahan sijaitsee noin 800 kilometriä Ukrainasta itään, Volgograd samalla suunnalla suunnilleen puolessa matkassa kohti Astrahania.

Astrahanin kuvernööri Igor Babuškin kertoi maanantain vastaisena yönä Telegram-kanavallaan, että Ukraina asevoimat yritti hyökätä polttoaine- ja energiakomplekseja vastaan. Babuskin ei täsmentänyt hyökkäyksen kohdetta, mutta väitti että ”ilmapuolustus toimii normaalisti” ja yhdestä torjutusta dronesta syttyi tulipalo. Venäläinen uutiskanava Baza kertoo, että iskun kohteena on kaasunkäsittelylaitos. Ainakin venäläisellä kaasujätti Gazpromilla on seudulla laitos, jonka kokonaiskäsittelykapasiteetti on noin 12 miljardia kuutiometriä vuodessa.

Astarhanin lisäksi Ukraina iski Volgogradiin, linnuntietä noin 400 kilometrin päähän Ukrainan itärajasta. Venäläisen Novie Izvestijan mukaan paikalliset asukkaat havainnoivat, että lennokit lensivät poikkeuksellisen matalalla. Kansalaisten mukaan erilaisia räjähdyksiä kuultiin useita kymmeniä. Neftegaz-sivuston mukaan ainakin 25 dronea olisi tuhottu. Kyse on venäläisestä lähteestä, eikä tietoa voi varmistaa riippumattomista lähteistä. Sivusto kertoo, että sekä Lukoilin omistama öljynjalostamo että Svetly Jarissa sijaitsevan Ekoton-yhtiön jalostamon tienoilla tehtiin lennokkihavaintoja.

Neftegaz-sivusto laskeskelee, että Venäjän ilmailuviranomaisten mukaan lentoliikennettä rajoitettiin yön ja aamun aikana yhteensä yhdeksällä lentokentällä ympäri Venäjää ja Tšetšeniaa. Venäläisten lähteiden mukaan kukaan ei ole loukkaantunut sen kummemmin Astrahanissa kuin Volgogradissakaan.

Astarhanista ja Volgoradista leviävien kuvien perusteella tuhot eivät jää aivan vähäisiksi. Kyiv Post -lehden mukaan Volgogradin jalostamo on yksi Venäjän suurimmista ja tuottaa noin seitsemän prosenttia koko Venäjän dieselistä.

Maanantaiöiset iskut jatkavat sarjaa, jossa Ukraina on moukaroinut Venäjän öljy- ja kaasuinfrastruktuuria kiihtyvään tahtiin jo pidempään. Esimerkiksi edeltävällä viikolla Ukraina iski Tverin Andreapolissa sijaitsevaan öljyputki Baltic Pipeline 2:n pumppuasemaan. Tämä aiheutti öljynsaannin keskeytymisen Laukaansuun satamassa, josta Venäjän varjolaivasto käy lastaamassa öljyä vientiin. Myös Volgogradiin lähti Ukrainasta itsemurhalennokkeja viimeksi viime viikolla.