Venäjällä on viisi lentotukikohtaa Suomen lähellä – ”Yllättäviä muutoksia”

Venäjällä on viisi aktiivista lentotukikohtaa Pohjois-Suomen ja Norjan lähellä, kertoo avointen lähteiden tutkimusta tekevä Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmi X-palvelussa.

Hän tarkastelee X-ketjussa tukikohtien viimeaikaisia muutoksia niiden toiminnassa ja infrastruktuurissa ja miten Ukrainan sota on vaikuttanut niihin.

– Joitakin yllättäviä käänteitä on tapahtunut, Kastehelmi sanoo.

Kyseiset viisi lentotukikohtaa sijaitsevat Murmanskin alueella: Severomorsk-1, -2 ja -3, Montshegorsk ja Olenja.

– Suomen lähellä on enemmän lentotukikohtia etelämpänä Karjalassa ja Pietarissa, mutta tällä hetkellä useimmat suurimmista ja sotilaallisesti aktiivisista tukikohdista sijaitsevat pohjoisessa, Kastehelmi kertoo.

Kesäkuussa 2022 Venäjä ilmoitti suunnitelmista korjata useita pohjoisia lentotukikohtia, ja työt ovat alkaneet.

– Severomorsk-1:ssä kentän itäpuolella olevat hävittäjäsuojat korjattiin vuosien 2023–24 välillä, Kastehelmi toteaa viitaten satelliittikuviin (Google Earth & ESRI jutun alla).

Hänen mukaansa Severomorsk-2:ssa on kuitenkin yllättävämpiä muutoksia.

– Severomorsk-2, joka tunnetaan myös nimellä Safonovon lentotukikohta, on mielenkiintoinen tapaus. Se suljettiin vuonna 1998, mutta vuonna 2022 se aktivoitiin uudelleen helikopteritukikohtana. Vuonna 2024 sitä kunnostettiin edelleen. Tällä hetkellä hävittäjät eivät voi toimia kentältä, mutta tämä voi muuttua tulevaisuudessa.

– Severomorsk-2:n eteläosa näyttää edelleen olevan käyttämättömänä, mutta pohjoisosassa helikopterikentät ovat aktiivisia ja umpeenkasvaneita alueita puhdistetaan puista ja pensaista. Satelliittikuvissa on edelleen useita huonossa kunnossa olevia rakennuksia, joita ei ole vielä kunnostettu.

Severomorsk-3:ssa venäläiset ovat Kastehelmen mukaan rakentaneet useita suojamuureja hävittäjille.

– Aiemmin hävittäjät sijoitettiin avoimelle paikalle ja joskus vierekkäin, mutta nyt ne ovat kauempana toisistaan. Monet on siirretty kentän eteläosaan yksittäisiin suojiin.

– Lentokentälle on ilmestynyt ainakin seitsemän tällaista rakennelmaa, jotka kaikki on todennäköisesti rakennettu vuonna 2024. Yksi looginen selitys olisi, että näillä toimilla suojaudutaan Ukrainan pitkän kantaman droneilta, jotka voisivat jossain vaiheessa saavuttaa jopa arktiset lentokentät.

Hänen mukaansa Olenjan lentotukikohdan infrastruktuurissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toiminta on kuitenkin lisääntynyt, koska Venäjä on siirtänyt Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aikana useita strategisia Tu-95-pommikoneita kentälle suojellakseen niitä lennokki-iskuilta.

– Strategiset pommikoneet operoivat usein kentältä Ukrainaa vastaan ja laukaisevat risteilyohjuksia kaukaa. Ukrainan on kerrottu iskeneen tukikohtaan heinäkuussa 2024 osuen Tu-22M3-pommikoneeseen. Olenja sijaitsee hieman alle 1800 kilometrin päässä Ukrainan rajan pohjoispuolella.

Viimeisenä listalla on Montshegorsk.

– Tällä kentällä ei ole havaittu merkittäviä muutoksia täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen. Montshegorskin eteläpuolella on suuri maa-alue, jossa ei ole aktiivisissa sotilaslentotukikohtia Suomen lähellä, koska seuraava sijaitsee Petroskoin lähellä 700 kilometrin päässä, Kastehelmi sanoo.

