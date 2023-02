Venäjällä levitetään karttaa uusista rajoista

Venäläistutkija Ilja Matvejev on julkaissut Twitterissä kuvan kartasta, jota hänen mukaansa jo myydän kaupoissa Venäjällä.

Kartassa Ukrainalle kuuluvat Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueet on liitetty Venäjään. Nämä maakunnat Venäjän diktaattori Vladimir Putin julisti syyskuussa osaksi Venäjää.

Twitterissä Venäjällä levittämää uutta karttaa nimitetään mielikuvituskartaksi.

– Niin inhottavaa ja niin ilmeisen absurdia – monet ”venäläiset” alueet eivät ole edes Venäjän joukkojen hallinnassa. Orwellilaista, tutkija Matvejev toteaa tviitissään.

Uusi kartta laajentuneesta Venäjästä on tutkijan mukaan tarkoitus jakaa myös kouluihin luokkahuoneiden seinille.

– Jos sotaa ei voida voittaa, lapset voidaan varmasti aivopestä – heillä ei ole aseita aikuisten valheita vastaan.

But if war cannot be won, the kids can be brainwashed for sure – they don't have weapons yet against the lies by adults. And teachers across the country will be implicated in a criminal lie.

— Ilya Matveev (@IlyaMatveev_) February 9, 2023