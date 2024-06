Venäjällä levitetään hurjaa väitettä USA:n koneen alas ampumisesta ja salaisesta aseesta

Venäjällä on kiertänyt viime päivinä erikoisia väitteitä amerikkalaiseen Global Hawk -tiedustelulennokkiin kohdistuneesta hyökkäyksestä.

Tarina näyttää lähteneen Venäjän ilmavoimien toiminnasta usein sisäpiiritietoja julkaisevalta Fighterbomber-kanavalta Telegramista. Entisen hävittäjälentäjän tiettävästi pyörittämällä suositulla kanavalla annettiin ymmärtää venäläisen MiG-31-koneen mahdollisesti pudottaneen suuren amerikkalaislennokin Mustanmeren yllä. Asiasta kerrottiin sittemmin myös Venäjän mediassa. Newsweekin mukaan esimerkiksi Pravda uutisoi Venäjän ilmavoimien ”saattaneen ampua alas” Global Hawkin.

Asiasta ei ole esitetty mitään todisteita ja muun muassa Kreml on kommentoinut, ettei sillä ole tietoa tällaisesta. Avoimista lähteistä saatavien lentotietojen perusteella alueella lensi väitetyn alas ampumisen aikaan Global Hawk, joka saapui lentonsa jälkeen turvallisesti Italian Sigonellan lentotukikohtaan.

Kremliä myötäilevässä Moskovskij Komsomoletsissa esitetään kenties tähän mennessä villeimmät propagandaväitteet tapauksesta.

Venäjän ilmavoimien kenraalimajuri (evp.) Vladimir Popov antaa ymmärtää MK:n haastattelussa, että amerikkalaislennokki on voitu ”pakottaa turvallisemmalle alueelle” paikallisella säänmuokkauksella. Popovin mukaan Venäjällä ja muuallakin on kehitetty tällaisia kykyjä jo pitkään, mutta niitä ei ole otettu vielä taistelukäyttöön.

Evp-kenraalin mukaan tällaisella teknologialla voidaan esimerkiksi luoda ”epätavallisia ilmiöitä” kuten turbulenssia ja sadetta ja vaikuttaa vaikkapa lennokin moottorin toimintaan. Toisaalta Popov kuitenkin sanoo myös, että tällainen vaatisi suuren luokan säävaikutuksen aikaansaamista, josta on vielä aikaista puhua.

Sään manipulointia on tehty jo pitkään. Tavallisesti kyse on vaikkapa keinotekoisesta sateen synnyttämisestä tai paikallisesta pilvien hajottamisesta suurtapahtumaa varten. Venäjällä näin on tehty esimerkiksi Moskovan Voitonpäivän paraateissa. Kenraalin kuvaama paikallinen vaikuttaminen toisiin koneisiin kuulostaa kuitenkin nykytiedon valossa varsin kaukaa haetulta eikä tällaisten kykyjen olemassaolosta Venäjällä ole mitään viitteitä.

