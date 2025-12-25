Kreml-myönteinen venäläissanomalehti Komsomolskaja Pravda on ottanut kohteekseen Suomen suunnitelman sallia suden kannanhoidollinen metsästys.
Lehden artikkelissa viitataan CNN:n uutiseen, jossa kerrottiin susien aiheuttamasta vaarasta Lapin poroille. Sudet ovat viime vuosina tappaneet enenevissä määrin poroja, ja syyksi on epäilty Venäjältä Suomen puolelle liikkuvien susien kasvanutta määrää. Verkkouutiset kertoi uutisoinnista tiistaina.
Arvioiden mukaan yhä useampi venäläinen metsästysikäinen mies on lähetetty Ukrainaan, ja petoeläinten määrä rajan takana olisi siksi kasvussa. Se taas näkyisi myös Suomen puolella.
Komsomolskaja Pravdassa ajatukselle kuitenkin naureskellaan.
– [Susien] toiminta suomalaisten porolaidunbuffetissa viittaa, että nämä eivät ole paikallisia hukkia, vaan ulkomaalaisia – Venäjältä! Hybridisusisotaa ja sabotaasia, lehdessä veistellään.
Lehden mukaan porokuolemien laittaminen venäläissusien syyksi onkin lähinnä satua.
– Mutta kuinka hyvin se uppoaakaan propagandan vaikutuksen alaiseen yleiseen pohjoiseurooppalaiseen mielipiteeseen, lehdessä päivitellään.
Artikkelissa vitsaillaan myös Luonnonvarakeskus Luken ulostenäytteiden otolle, jolla susien alkuperää on pyritty selvittämään.
Esille nostetaan myös muutokset susien suojeluun.
Sudet olivat Euroopan unionin alueella pitkään erittäin tiukasti suojeltuja, kunnes aiemmin tänä vuonna laji alennettiin vain tiukasti suojelluksi. Komsomolskaja Pravda epäilee, että päätöksen taustalla oli EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ponin Dollyn kuolema suden hampaissa.
– On helppo kuvitella salaiset kokoukset Brysselissä. ”Rouva, sudella, joka tappoi poninne, saattoi olla rikoskumppaneita Venäjällä”, lehdessä naureskellaan.
– Suomalaiset hyödynsivät tätä heti, kertoivathan suomalaisbiologien näytteet petoeläinten ”vihamielisestä” alkuperästä.
Sudenmetsästyksessä vaikuttakin lehden mukaan olevan kyse siitä, että metsästäjien määrän väheneminen Venäjällä yritetään kytkeä geopoliittiseen tilanteeseen.
– Palapeli on valmis, hybridihyökkäys on torjuttava! Kuolema susille, lehdessä veistellään.
Lehti muistuttaa, että ympäristönsuojelijat vastustavat susien metsästystä, ja että kyseisiä petoeläimiä on mantereella jäljellä vain noin 20 000.
Lisäksi Komsomolskaja Pravda painottaa, että sudet ovat tappaneet vain pienen murto-osan poroista, ja että tilastollisesti villisiatkin ovat susia vaarallisempia. Sudet kun eivät ole tappaneet ihmisiä vuosikausiin.
– Mutta mitä väliä on tutkijoiden mielipiteillä, kun EU:n susipolitiikkaan vaikuttaa EU-komission puheenjohtajan henkilökohtainen vendetta, maatalousteollisuuden lobbaus ja suomalaisnationalistien fobiat? lehti kysyy.