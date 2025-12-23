Lapin porot hengenvaarassa – syyttävä sormi osoittaa Vladimir Putinia

Uutiskanava CNN on julkaissut laajan artikkelin Suomen porotaloudesta ja sen kohtaamista haasteista.

Jutussa yrittäjä Juha Kujala kertoo, että kuluvana vuonna suurpetojen poroille aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet merkittävästi. Kujala kertoo jutussa kohtaavansa porojen ruhoja lähes päivittäin.

Kujalan perhe on paimentanut poroja Kuusamossa yli 400 vuotta.

– Tämä vuosi on pahin koskaan tällä alueella, Kujala toteaa CNN:lle.

Syyn vahingoista hän vierittää epätodennäköiseen epäiltyyn: Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, jonka Ukrainan sodalla on pitkäaikaiset seuraukset.

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi, että parhaassa iässään olevan naarasporon omistajalle aiheutuu 1572 euron tappiot, kun poro tapetaan. Tämän lisäksi poronhoitajat sanovat käyttävänsä nyt paljon aikaa korvausten hakemiseen Suomen valtiolta. Poronhoitajien mukaan korvaukset tappioista ovat riittämättömiä.

– Tasapaino ei ole oikea. Susia on niin paljon, että ne uhkaavat koko järjestelmää täällä. Ne vain tappavat, Kujala toteaa.

– Jos emme tee mitään, muutaman vuoden kuluttua kokonaisilla alueilla ei enää ole poroja. Se on surullista, koska se (poronhoito) on vanhin asia koko Suomessa, hän lisää.

Luonnonvarakeskuksen tiedot vahvistavat, että Suomen susikanta on kasvanut dramaattisesti viime vuosina: keväällä 2024 susia oli arviolta 295 ja tänä vuonna jo noin 430, joka on korkein luku vuosikymmeniin.

Suomen poronhoitoyhdistyksen mukaan sudet ovat tappaneet pelkästään tänä vuonna noin 1950 poroa. Tämä on lähes 70 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Vaikka susikannat ovat kasvaneet kaikkialla Euroopassa, suosituin selitys ennätykselliselle susihyökkäysten määrälle pohjoisilla poronhoitoalueilla on se, että venäläiset sudet tappavat suuria määriä Suomen poroja ylittäessään noin 1300 kilometrin pituisen valtiorajan.

Suomalaisten tieteentekijöiden ja poronhoitajien teoria viittaa Ukrainaan. Heidän mukaansa Venäjällä metsästetään nyt vähemmän susia, koska Venäjä käy sotatoimia Ukrainassa ja on tehnyt valtavia miehistörekrytointeja eri alueilta. Tämä on johtanut petoeläinten, kuten karhujen, ahmojen, ilvesten ja susien, räjähdysmäiseen kasvuun, sillä kaikki ne saalistavat poroja.

– Tilanne on pahentunut Ukrainan sodan jälkeen. Sudet tulevat Venäjän puolelta, Kujala sanoo osoittaen kohti Venäjän rajaa, joka on vain 40 kilometrin päässä maistaan.

– Nyt Ukrainassa metsästetään ihmisiä, eikä susia olla enää metsästämässä.

Luonnonvarakeskus on analysoinut tuhansia eri puolilta maata otettuja susinäytteitä, jotka on usein otettu ulosteista tai virtsasta. Keskus on äskettäin havainnut, että sellaiset sudet, joilla on aiemmin Suomessa havaitsemattomia DNA-markkereita, ovat lisääntyneet merkittävästi.

Tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että eläimet ovat todennäköisimmin tulleet Venäjältä.

– Se voisi olla realistinen teoria, vahvistaa CNN:lle vanhempi tutkija Katja Holmala, joka on johtanut susinäytteiden analysointia vuosia.

– Tärkein vihje on, että susien metsästys on vähentynyt Venäjän puolella. Se on ollut erittäin intensiivistä ennen sotaa Ukrainassa. Ja sudesta maksettiin myös hyviä palkkioita, hän lisää.