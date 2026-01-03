Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yöllinen näkymä Venezuelan pääkaupunki Caracasissa ensimmäisten iskujen jälkeen. AFP / LEHTIKUVA / FEDERICO PARRA

Venäjällä ihmetellään: Missä oli Venezuelan ilmatorjunta?

  • Julkaistu 03.01.2026 | 14:30
  • Päivitetty 03.01.2026 | 14:06
  • USA, Venezuela
Yhdysvallat otti kiinni Venezuelan diktaattorin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvallat iski tänään lauantaina aamulla Suomen aikaan Venezuelaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat otti kiinni maan johtaja Nicolás Maduron ja hänen vaimonsa.

Venezuelan diktaattori on Trumpin mukaan siirretty puolisonsa kanssa ulos maasta.

Venäläiset sotabloggaajat ovat ilmaisseen ihmetyksensä Yhdysvaltojen operaation onnistumisesta.

Ukrainan sotaa seuraava Wartranslated-sivusto kertoo viestipalvelu X:ssä erään bloggaajan ihmetelleen Venezuelan ilmatorjunnan tehottomuutta.

Bloggaajan mukaan iskusta levinneiden videoiden mukaan näyttää siltä, että Venezuelan pääkaupungin alueella ei ollut laisinkaan toimivaa ilmatorjuntaa.

Hän kuitenkin muistuttaa Venezuelan ostaneen Venäjältä huomattavat määrät ilmatorjuntakalustoa useiden vuosien aikana 2000-luvun alkupuolella.

Maa on hankkinut Venäjältä merkittäviä määriä ilmatorjuntaohjuksia ja niiden laukaisujärjestelmiä. Osa kaupoista on rahoitettu Venäjän myöntämällä lainalla.

Ukrainalainen Defence Express kertoo, että Venezuelan ilmatorjunnan ydin muodostuu täysin venäläisen kaluston ympärille. Maalla on käytössä muun muassa S-300-järjestelmiä, Buk-ilmatorjuntajärjestelmiä ja Isajev S-125-järjestelmiä.

– Missä kaikki tämä kalusto on, sotabloggaaja kysyy.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)