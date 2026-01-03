Venäjällä ihmetellään: Missä oli Venezuelan ilmatorjunta?

Yhdysvallat iski tänään lauantaina aamulla Suomen aikaan Venezuelaan. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat otti kiinni maan johtaja Nicolás Maduron ja hänen vaimonsa.
Venezuelan diktaattori on Trumpin mukaan siirretty puolisonsa kanssa ulos maasta.
Venäläiset sotabloggaajat ovat ilmaisseen ihmetyksensä Yhdysvaltojen operaation onnistumisesta.
Ukrainan sotaa seuraava Wartranslated-sivusto kertoo viestipalvelu X:ssä erään bloggaajan ihmetelleen Venezuelan ilmatorjunnan tehottomuutta.
Bloggaajan mukaan iskusta levinneiden videoiden mukaan näyttää siltä, että Venezuelan pääkaupungin alueella ei ollut laisinkaan toimivaa ilmatorjuntaa.
Hän kuitenkin muistuttaa Venezuelan ostaneen Venäjältä huomattavat määrät ilmatorjuntakalustoa useiden vuosien aikana 2000-luvun alkupuolella.
Maa on hankkinut Venäjältä merkittäviä määriä ilmatorjuntaohjuksia ja niiden laukaisujärjestelmiä. Osa kaupoista on rahoitettu Venäjän myöntämällä lainalla.
Ukrainalainen Defence Express kertoo, että Venezuelan ilmatorjunnan ydin muodostuu täysin venäläisen kaluston ympärille. Maalla on käytössä muun muassa S-300-järjestelmiä, Buk-ilmatorjuntajärjestelmiä ja Isajev S-125-järjestelmiä.
– Missä kaikki tämä kalusto on, sotabloggaaja kysyy.
Meanwhile Russians are wondering where their $6 billion for Su‑30s, Buk‑M2s, S‑300VMs and T‑72s for Venezuela went. An American AH‑1Z Viper flies in almost point‑blank and meets no air defense at all. https://t.co/i1ySaEsgJw pic.twitter.com/SDqKsNSbIn
— WarTranslated (@wartranslated) January 3, 2026