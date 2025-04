Venäjällä ennätysmäärä tuomioita sabotaasista

Venäjällä annettiin vuonna 2024 ennätysmäärä sabotaasituomioita.

Ennen täysimittaista hyökkäystä sabotaasista tuomittiin vuosittain vain muutamia ihmisiä. Vuosina 2020 ja 2021 tuomioita ei annettu lainkaan.

Vielä vuonna 2023 tuomioita annettiin vajaa kymmenen kappaletta. Viime vuonna tuomioiden määrä oli yli 50.

Asiasta kertoo itsenäinen venäläismedia Mediazona Bluesky-viestipalvelussa.

Vuonna 2024 tuomion saaneista 13 oli alaikäisiä. Tuomituista 24 oli alle 24-vuotiaita nuoria aikuisia. Loput tuomion saaneista olivat vanhempia.

Luvut perustuvat Venäjän korkeimman oikeuden lakiosaston julkaisemiin tietoihin.

Mediazonan mukaan nuorten tekemä sabotaasi on tyypillisesti ollut sotilaskalustoon tai sähkökaappiin kohdistuva tuhopoltto.

Venäjällä enimmäistuomio sabotaasista on 20 vuotta vankeutta.

In 2024, Russian courts handed down a record number of sentences for sabotage. 13 verdicts have been passed in cases against minors (14-17 y.o.), 24 against young adults (18-24 y.o.), Mediazona revealed after studying the data of the Judicial Department of the Russian Supreme Court

— Mediazona English (@en.zona.media) 2025-04-16T20:30:48.921Z