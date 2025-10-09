Venäjä yrittää siepata Ukrainan puolella taistelleita oikeusteitse – ei onnistunut

Venäjä on yrittänyt siepata oikeusteitse Armeniaa painostamalla Georgian kansalaisen, joka taisteli vapaaehtoisena Ukrainassa Venäjää vastaan. Giorgi Kinoyan sai lokakuussa 2024 Donetskin ”kansantasavallan” oikeusistuimelta poissaolevana seitsemän vuoden vankeustuomion palkkasotilaana toimimisesta. Samassa Venäjä antoi hänestä pidätysmääräyksen, jonka turvin Kinoyan pidätettiin syyskuussa 2025 Georgian ja Armenian rajalla.

Donetskin korkein oikeus on jaellut vastaavasti tuomioita myös ainakin kolmelle Ukrainan puolella taistelleelle suomalaiselle vapaaehtoiselle. Heistä jokaiselle on luettu poissaolevina 14 vuoden vankeustuomiot. Tuomittuja Georgian kansalaisia on lukuisia.

Kinoyanille annetun tuomion mukaan Kinoyan saapui Ukrainaan keväällä 2022 taistellakseen Georgian legioonaksi kutsussa vapaaehtoisjoukossa. Armenia siirsi Kinoyanin kiinnioton jälkeen säilöönottokeskukseen, jossa pidetään karkotettavia. Karkotuksen valitusaika on Georgiassa 40 päivää, ja Kinoyanin perhe palkkasi asianajajan.

Georgian sisäministeriö valitteli JAM News -sivuston mukaan, että Venäjä ei ollut antanut Kinoyanista kansainvälistä etsintäkuulutusta, vaan ainoastaan IVY-maiden välisen kuulutuksen. Toisin kuin Armenia, Georgia ei ole IVY-maa, joten Kinoyanin poistuessa Georgiasta rajavalvonnalla ei ollut tietoa kuulutuksesta eivätkä he näin voineet varoittaa Kinoyania.

Keskiviikkona, kuukauden säilöönoton jälkeen, Giorgi Kinoyan vapautettiin. Asiasta kertoi esimerkiksi georgialainen uutiskanava Publika Kinoyanin asianajajan antamien tietojen pohjalta. Armenialainen oikeusistuin vapautti Kinoyanin palauttamiskiellon perusteella. Tämä kielto tarkoittaa, että tarkoittaa, että valtiolla ei ole oikeutta palauttaa turvapaikanhakijaa, pakolaista tai muuta henkilöä maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan esimerkiksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi, tai maahan, jossa häntä uhkaa kidutus, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus.

Armeniassa on säilöön otettuna myös toinen Ukrainassa taistellut Georgian kansalainen, Vano Sabašvili, joka otettiin kiinni ja vietiin säilöönottokeskukseen luovutusta odottamaan pian Kinoyanin jälkeen. JAM Newsin mukaan Sabašvili otettiin kiinni hänen tultuaan työmatkalla Armeniaan. Kinoyanin hyväksi kääntyneen palautuskiellon soveltamisen jälkeen myös Sabašvilin odotetaan vapautuvan.

Venäjä on käyttänyt runsaasti sinänsä laillisia, kansainvälisiä oikeusapumekanismeja omien poliittisten päämääriensä saavuttamiseksi. Niistä tunnetuin lienevät juuri Georgian sisäministeriön mainitsemat Interpolin kansainväliset red notice -ilmoitukset. Tällaisia on annettu esimerkiksi sijoittaja Bill Browderista vuonna 2018 ja elokuvaohjaaja Andrei Nekrasovista vuonna 2015.

Suomalainen Mikael Storsjö oli Venäjän maahantulokieltolistalla vuonna 2008, jonka johdosta hän oli kiinniotettuna Ukrainan Odessassa mutta vapautettiin pian. Vuonna 2013 Venäjä yritti saada YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean lisäämään Storsjön YK:n terroristilistalle perusteenaan Al-Qaidaan liittyvien terroristien tukeminen. Storsjö on tunnettu tsetseenien auttajana ja ylläpiti pitkään Venäjälle kielteisen Kavkaz Center -sivuston palvelininfraa. YK ei suostunut.

1/ Giorgi Kinoyan, who was detained in Armenia on September 8, has been released. The information was reported by his lawyer, Ani Chatinyan. Today, after 36 days of imprisonment, Giorgi Kinoyan was freed following the application of the principle of non-repatriation. pic.twitter.com/TCdHHaZYHN — PUBLIKA (@Publika_ge) October 8, 2025