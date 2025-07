Venäjä voimistaa GPS-häirintää: Uutta kalustoa rajan lähellä

Viron sisäministeri Igor Taro vahvisti torstaina, että Venäjä on siirtänyt elektronisen sodankäynnin kalustoaan Suomenlahden pohjukassa sijaitsevaan Kingiseppin kaupungin lähelle. Samalla sinne on siirretty ja otettu käyttöön GNSS-signaalin häirintään tarkoitettu lähetin.

Viron valtion radiotaajuuksien käytön valvontajohtaja Erko Kuju kertoi samana päivänä liikenneviraston ja kuluttajaviranomaisen yhteisessä tiedotteessa, että yksityisiä ja kaupallisia lennokinlennättäjiä on ohjeistettu jo aiemmin määräämällä Viron itärajan tuntumaan viiden kilometrien levyinen lentokieltoalue. Nyt viranomaisen ohjeistivat vielä erikseen, että kuvausdroneja kannattaa lennättää mahdollisimman lähellä itseään. Mikäli mahdollista, kannattaa lennättäjän pitää GPS-ohjausta pois päältä ja luottaa manuaalisen ohjaukseen. Nyt viranomaiset kannustivat välttämään droonien lennättämistä Narvan seudulla kokonaan.

Narvasta on 25 kilometriä itään Venäjän puolella sijaitsee Kingisepp. Se on noin 50 000 ihmisen kaupunki, josta lähimpään Suomenlahden rannan kaupunkiin Narva-Jõesuuhun on noin 35 kilometriä. Mahdollisen häirintäkaluston sijainnista ei ole toistaiseksi saatavilla tarkempaa tietoa, mutta Kingiseppin kaupungista noin 19 kilometriä etelään sijaitsee sotilaskenttää muistuttava rakennelma. Kenttä vaikuttaa vanhojen satelliittikuvien perusteella ilmestyneen alueelle suunnilleen vuonna 2015. Kentällä näkyy muutama hävittäjä ja helikopterin laskupaikka, ja kentän kupeessa olevalla alueella muutama rakennus, useita asevoimien autoja sekä kontteja. Alue vaikuttaa jonkinlaiselta varastolta.

Tuoreimmat satelliittikuvat ovat vuodelta 2025, ja vanhempiin kuviin verrattaessa ei vaikuta siltä, että alue olisi erityisesti kasvanut vuonna 2021 otettuihin kuviin verrattuna. Tuoreimmatkaan Googlen ilmaiseksi tarjoamat satelliittikuvat eivät kuitenkaan välttämättä näytä aivan viimeaikaisia muutoksia. Lisäksi häirintälaitteisto voi olla esimerkiksi liikuteltava, kuorma-automainen malli kuten Leer-2 tai Leer-3, jolloin se ei välttämättä näyttäisi ilmaisissa satelliittikuvissa yhtään miltään.

Kovin kaukana Kingiseppistä ei sijaitse myöskään Ylä-Laukaan eli Lugan tukikohta, jossa Venäjällä on Iskander-ohjuksia. Matkaa Lugasta Kingiseppiin on kuitenkin noin 150 kilometriä, ja Suomenlahden rantaan melkein 200 kilometriä.

Aiemmin viime viikolla Merivartiosto kommentoi Ilta-Sanomille, että ”Suomenlahden pohjukassa” on häirintälähettimiä. GNSS-signaalin häiriöitä globaalisti seuraavalla GPSJam-kartalla Narvan suunta on alkanut punoittaa eli osoittaa huomattavia häiriöitä signaalissa suunnilleen heinäkuun alkupuolelta alkaen.

Merivartiosto sanoi IS:lle, että sen arvion mukaan häirintä on seurannaisvaikutusta Ukrainan sodasta. Venäjä suojaa GPS-häirinnällä omia tärkeitä kohteitaan, joita on Suomenlahden pohjukassa Pietarin alueella.

– Siellä on esimerkiksi öljysatamia ja muita Venäjälle tärkeitä kohteita, ja Ukrainan tiedetään iskeneen hyvin syvälle Venäjän alueelle esimerkiksi droonihyökkäyksin. Tätä toimintaa häirinnällä vaikeutetaan, Suomenlahden merivartioston operaatiopäällikkö, komentaja Pekka Niittylä sanoi IS:lle.

Esimerkiksi Laukaansuuhun, jossa sijaitsee Itämeren suurin rahtisatama, on Kingiseppin kaupungista noin 50 kilometriä.

Ukraina teki lennokki-iskun Pietarin seudulle viimeksi sunnuntaina. Kuten tavallista, Venäjän hallintoväen viestinnässä jokainen drone on aina tuhottu ja hyökkäys torjuttu. Lomosovin piirissä hiukan Pietarista lounaaseen yksi ihminen kuoli ja kaksi joutui sairaalahoitoon.