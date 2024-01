Venäjä värvää sotaan suoraan koulusta – Stanislav, 18, kaatui rintamalla

Stanislav Silchenkov on ensimmäinen vahvistetusti Ukrainan rintamalla kuollut 18-vuotias venäläinen sotilas, kertoo BBC:n venäjänkielinen toimitus.

Sopimussotilaana taistellut Stanislav kuoli vain kaksi ja puoli kuukautta sen jälkeen, kun hän allekirjoitti sopimuksen.

Venäjän parlamentin alahuone duuma hyväksyi huhtikuussa 2023 lain, jonka mukaan armeija voi tehdä sopimuksia 18 vuotta täyttäneiden ylioppilastutkinnon suorittaneiden kanssa. Tämän seurauksena teini-ikäiset pääsevät nyt rintamalle suoraan koulusta.

Aikaisemmin Venäjän lain mukaan sopimussotilaiksi haluavien piti valmistua teknillisestä korkeakoulusta tai suorittaa vähintään kolmen kuukauden mittainen varusmiespalvelus.

Stanislav kuoli 17. marraskuuta Synkivkan kylässä Harkovan alueella Itä-Ukrainassa. Hänen äitinsä mukaan poika allekirjoitti sopimuksen 5. syyskuuta.

Synkivkassa on käyty viime viikkojen aikana raskaita taisteluita. Venäjä on yrittänyt murtaa Ukrainan puolustuslinjat jalkaväki- ja panssarivaunuhyökkäyksillä ilman mainittavaa menestystä.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on kiinnittänyt huomiota Stanislavin kuolemaan viestipalvelu X:ssä.

– Tämä vahvistaa jälleen, että tuoreilla venäläissotilailla on usein alhainen elinajanodote rintamalla.

Hän viittaa viime vuonna julkaistuun analyysiin, jonka mukaan Venäjän osittaisessa liikekannallepanossa asepalvelukseen määrätyt venäläiset kuolivat keskimäärin 4,5 kuukauden jälkeen palveluksen alettua.

