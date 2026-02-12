Venäjä valmisteli sabotaasia Viroon

Viron poliisi- ja rajavartiolaitos on karkottanut suojelupoliisi Kapon pyynnöstä miehen, jonka epäillään toimineen Venäjän erikoispalvelun hyväksi. Asiasta kertoo uutissivusto Delfi.

Kapo kertoo, että Venäjän kansalaista Andrei Zhuravljovia aiottiin käyttää tiedustelutiedon keräämiseen Itä-Virossa. Tapaus liittyy Kapon mukaan sabotaasin valmisteluun Virossa. Sosiaalisessa mediassa Kapo puhuu hybridi-iskusta.

Tarkempia tietoja valmisteilla olleesta sabotaasista tai Zhuravljovin toiminnasta ei kerrota, mutta Kapon mukaan karkottamisella estettiin Venäjän erikoispalvelujen toiminta ja ennaltaehkäistiin ”traagisia seurauksia”.

Kapon mukaan Zhuravljov vietti aikaa Virossa oleskeluluvalla, mutta hän asui suurimman osan ajasta Venäjällä. Venäjän erikoispalvelut pitivät mieheen yhteyttä sosiaalisen median sovellusten kautta.

Viro on viime kuukausina karkottanut useita ​​Venäjän kansalaisia, joilla on ollut yhteyksiä Venäjän tiedusteluun ja erikoispalveluihin.

Kapo ettepanekul saatis @politsei Eestist välja Venemaa kodaniku Andrei Žuravljov´i, keda Venemaa plaanis kasutada luureinfo kogumiseks. Taoline tegevus on osa hübriidrünnaku ettevalmistamisest. Ära mine õnge ja anna meile teada, kui oled Venemaalt sarnase tööpakkumise saanud. pic.twitter.com/p8UZNoUIc3 — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) February 12, 2026