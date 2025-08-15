Venäjä valmistelee ydinohjuskoetta huippukokouksen alla

Venäjän presidentti Vladimir Putin valmistautuu testaamaan uutta ydinaseella varustettua risteilyohjusta perjantaina Alaskassa tapahtuvan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamisen kynnyksellä, kirjoittaa The Telegraph.

Barentsinmeren Novaja Zemljan saaristossa sijaitseva Pankavon ydinkoealue on satelliittikuvien mukaan vilkastunut viime viikkoina.

Henkilöstön ja kaluston sekä alusten ja lentokoneiden määrän on havaittu lisääntyneen alueella, joka liittyy aiempiin Burevestnik-kokeisiin. Burevestnik-ohjusta on testattu Novaja Zemljassa ainakin vuodesta 2017 lähtien. Viimeisten kolmen vuoden aikana kohdetta on laajennettu huomattavasti ja toiminta on lisääntynyt.

Burevestnik on ydinaseella varustettu ohjus, jonka ydinkäyttövoima antaa sille mannertenvälisen kantaman. Verkkouutiset on aiemmin uutisoinut koelaukaisusta tässä jutussa.

Läntinen turvallisuuslähde kertoi Telegraphille, että Venäjä valmistelee Burevestnik-ohjuksen koetta, jonka kantama on Venäjän mukaan ”rajaton”.

– Näemme kaiken toiminnan testialueella, johon kuuluu sekä valtavia määriä operaatioiden tukemiseen tarkoitettuja tarvikkeita että liikettä ohjuksen laukaisupaikassa, sanoi Jeffrey Lewis, joka on yksi satelliittikuvien analysointiin osallistuneista tutkijoista.

Lewisin mukaan ohjuskoe voitaisiin suorittaa jo tällä viikolla.

Putin valmistautuu tapaamaan Trumpin Yhdysvaltain ilmavoimien tukikohdassa Alaskassa myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa.

Vaikka Trumpin ja Putinin tapaaminen keskittyy ensisijaisesti Ukrainan sotaan, heidän odotetaan keskustelevan myös ydinasesopimuksesta osana laajempaa pyrkimystä vahvistaa rauhaa.

Venäjällä ja Yhdysvalloilla on ylivoimaisesti maailman suurimmat ydinasearsenaalit. Viimeinen jäljellä oleva ydinaseita rajoittava sopimus maiden välillä päättyy ensi vuoden helmikuussa.

Putin on väittänyt, että Burevestnik-ohjus, jota Nato kutsuu nimellä SSC-X-9 Skyfall, on ”voittamaton” nykyisille ja tuleville ohjuspuolustusjärjestelmille, sillä sen kantama on lähes rajoittamaton ja lentoreitti arvaamaton.