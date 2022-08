Venäjä väittää surmanneensa yli 200 ukrainalaista sotilasta ohjusiskulla

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti torstaina, että se tappoi yli 200 ukrainalaista sotilasta Tšaplynen rautatieaseman ohjusiskussa Keski-Ukrainassa, kertoo The Moscow Times.

– Iskander-ohjuksen suoran osuman seurauksena sotilasjunaan Tšaplynen rautatieasemalla Dnipropetrovskin alueella yli 200 Ukrainan asevoimien reservin sotilasta kuoli, ministeriö sanoi.

Ministeriön mukaan juna oli matkalla taistelualueille Donbasiin.

Ukrainan valtion rautatieyhtiö sanoi torstaina, että iskussa kuolleiden määrä on nousut 25:een. Kuolleista kaksi on lapsia. 31 ihmistä loukkaantui.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti iskusta ensimmäisen kerran keskiviikkona illalla.

– Vaadimme miehittäjät vastuuseen kaikesta, mitä he ovat tehneet. Ja varmasti heitämme hyökkääjät pois maastamme. Tästä pahuudesta ei jää yhtään tahraa vapaaseen Ukrainaamme, hän sanoi.

