Venäjä uhkaa irrottautua viljasopimuksesta lennokkitutkinnan takia

Venäjä uhkaa olla uusimatta Mustanmeren viljakuljetuksia koskevaa sopimusta. Venäjän YK-edustaja Dmitri Poljanski kuvailee, ettei sopimuksen uusimiseen voida suhtautua tässä vaiheessa optimistisesti. Hänen mukaansa Venäjä ei ole saanut sopimuksesta juuri mitään.

BBC:n Venäjän uutispalvelu kertoi tänään Telegramissa Moskovan harkitsevan uudelleen YK-yhteistyötään. Kiistassa on kyse lennokeista. Venäjän tiedetään käyttävän Ukrainassa laajasti iranilaisvalmisteisia itsemurhalennokkeja. Niillä on isketty siviilikohteisiin ympäri maata. YK:ssa on esitetty tutkintaa lennokkien jäänteistä niiden alkuperän vahvistamiseksi. Venäjä vastustaa tätä jyrkästi.

– Meillä on oma lennokkien tuottamiseksi oma teollisuutemme, joka valmistaa kalustoa tähän operaatioon. Kaikki syytökset ovat länsimaisten kollegojemme vastuulla, Dmitri Poljanski muotoili.

Sekä Moskova että Teheran ovat kiistäneet lennokkien hankinnan. Asiantuntijat ovat kuitenkin olleet jokseenkin yksimielisiä siitä, että Venäjä operoi Ukrainassa iranilaiskalustolla. Hankintojen erääksi syyksi on uumoiltu Venäjän asevoimia tiettävästi vaivaavaa pahaa täsmäaseiden pulaa. Venäjän on väitetty olevan hankkimassa Iranista myös pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä.

Viljasopimuksen myötä Venäjän laivasto salli ruoan ja lannoitteiden viennin jatkamisen Ukrainan mustanmeren satamista. Sopimukset päättyvät marraskuun 19. päivänä ellei niitä jatketa. YK:n mukaan neuvottelut ovat yhä kesken.

