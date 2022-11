Venäjä-tutkijat: Näin Hersonin vetäytyminen eroaa aiemmista

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot kirjoittaa Twitter-viestiketjussaan, että Venäjän joukkojen vetäytyminen Hersonista eroaa merkittävästi joukkojen aiemmista suuristä vetäytymisistä esimerkiksi Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa.

Suurimpana erona hän näkee sen, että joukot pyrkivät tuhoamaan varustustaan, kuten ajoneuvoja.

– Näyttää siltä, että venäläiset joukot yrittivät tuhota kalustoaan Hersonissa osana hallittua vetäytymistä. Varsinkin sellaisia, joita ei jostain syystä saanut siirrettyä joen yli, tai edistyneempää kalustoa, hän kirjoittaa.

Massicot on liittänyt twiitteihinsä kuvia hyökkääjän kalustosta, jotka viittaavat niiden tahalliseen ja hallittuun tuhoamiseen. Esimerkiksi eräästä Zoopark-vastatykistötutkan tuho vaikuttaa käsin tehdyltä eikä sen ympärillä näy palanutta kasvustoa, kuten suuren räjähdyksen jäljiltä voisi olettaa.

– Hersonin vetäytyminen oli erilainen, sillä varustuksen tuhoamiseen oli enemmän aikaa poistumisen yhteydessä sen sijaan, että se olisi jätetty palkinnoksi ukrainalaisille. Jotkut varusteet ja ammukset jätettiin kuitenkin toimintakuntoisina, hän kertoo.

– Edessä olevat päivät paljastavat enemmän, mutta toistaiseksi se ei vaikuta Harkovalta, Massicot sanoo viitaten aiempaan vetäytymiseen, jonka seurauksena Ukraina sai hyökkääjältä paljon kalustoa.

CNA-ajatushautomon tutkija Michael Kofman toteaa olevansa samaa mieltä.

– Hersonin vetäytyminen näyttää erilaiselta organisaation, toteutuksen ja siitä aiheutuvien tappioiden näkökulmasta verrattuna Izjumin ja Lymanin vetäytymisiin, hän toteaa.

Looks like Russian forces made efforts to destroy their equipment in Kherson as part of a controlled retreat. Especially types that couldn’t make it across the river for whatever reason, or advanced kit. Thread below that I’ll add to as I see examples (/1)

