Venäjä tuo neljä uutta vakoilulaivaa pohjoiseen

Venäjän laivasto hankkii neljä uutta suurta tiedustelualusta. Asiasta tässä kertovan Independent Barents Observerin mukaan laivat soveltuvat toimintaan arktisissa oloissa ja ne varustetaan merenpohjassa tehtäviin operaatioihin.

Uuden alusluokan kahden ensimmäisen laivan valmistus aloitettiin jo viime kesänä. Kahden seuraavan rakennustyöt aloitetaan tämän vuoden heinäkuussa. Ensimmäisen aluksen on määrä mennä Venäjän Pohjoiselle laivastolle. Toinen on taas tiettävästi tulossa Itämeren laivaston käyttöön.

Virallisesti kyse on tutkimusaluksista, mutta laivoja operoi todellisuudessa Venäjän laivaston tiedustelu. Kyseessä ovat siis vakoilualukset.

Kokoomuksen kansanedustaja ja kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri näkee hankinnat osana Moskovan pitkään jatkuneita panostuksia toimintaan arktisilla alueilla.

– Venäjä pyrkii ennustetusti kasvattamaan sotilaallista ylivoimaansa arktisilla alueilla ja kykyään uhata lännen vedenalaista infrastruktuuria, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Toveri arvioi Twitterissä.

Venäjä on koonnut viime vuosina suuren laivaston erilaisia tiedustelutehtäviin soveltuvia tutkimus- ja siviilialuksia. Pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden yhteisessä selvityksessä tunnistettiin hiljattain kymmeniä venäläisiä siviilialuksia, joiden liikkeet vaikuttivat tiedustelutoiminnalta.

