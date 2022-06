Venäjä tulittaa Ukrainan viljapeltoja – video näyttää tuhon

Venäläisjoukot ovat aloittaneet vehnäpeltojen tuhoamisen Ukrainassa, kertoo Daily Mail.

Ukrainan varasisäministerin Anton Gerashchenkon viestintäpalvelu Twitterissä jakamalla videolla ukrainalaissotilaat yrittävät pelastaa viljaa roihuavalla pellolla. Venäjän kerrotaan käyttäneen peltojen tulitukseen termiittiä sisältäviä palopommeja.

Polttavien aseiden aiheuttamaa paloa on lähes mahdotonta sammuttaa. Tukahduttaminen ei myöskään ole mahdollista, sillä termiitissä on itsessään happi hapettuneen metallin mukana.

Termiittireaktiossa syntyvä lämpötila on lähees 2500 astetta. Ihmiseen osuessaan aine aiheuttaa luuhun asti ulottuvat palovammat.

– Venäjän armeija tulittaa tahallaan vehnäpeltoja palopommeilla. Ukrainan joukot eivät paitsi taistele Venäjän armeijaa vastaan, vaan nyt myös suojelevat satoa, Gerashchenko toteaa Twitterissä.

YK:n ”Sopimus eräistä konventionaalisista aseista” kielsi polttavien aseiden käytön siviilihenkilöitä vastaan vuonna 1980, mutta useat maat, mukaan lukien Venäjä, on ratifioinut sopimuksen vain osittain. Venäjä on aiemmin käyttänyt polttavia aseita siviilejä vastaan muun muassa Syyriassa.

Vehnäpeltojen tuhoamisen epäillään liittyvän Venäjän presidentti Vladimir Putinin nälkäsuunnitelman toteuttamiseen Ukrainassa. Venäjän aloittama saarto on jumittanut Ukrainaan arviolta 20–25 miljoonaa tonnia viljaa, mikä vastaa noin viittä prosenttia koko maailman vuotuisesta viljanviennistä.

Jos viljan annetaan mädäntyä siiloihin, jopa kymmenet miljoonat ihmiset Afrikassa ja Aasiassa voivat nähdä nälkää. Asiantuntijoiden mukaan nälänhätä saisi mahdollisesti myös pakolaiset liikkeelle Ukrainan vientialueille kuuluvilta ​​Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueilta.

russian army deliberately shells wheat fields with incendiary missiles.

Ukrainian troops now not only need to fight the russian army but also protect the harvest.#GenocideOfUkrainians #UkraineRussianWar pic.twitter.com/ZRm1aclQax

