Tutkijan mukaan Venäjä toistaa nyt Josif Stalinin suunnitelman

Ukrainan sodan seuraava vaihe on laajamittaisen nälkäsuunnitelman toteuttaminen, Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyder arvioi.

Ukraina oli ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa yksi maailman suurimmista ruokaviljan ja lannoitteiden tuottajista. Tällä hetkellä Venäjän aloittama saarto on jumittanut Ukrainaan arviolta 20–25 miljoonaa tonnia viljaa, mikä vastaa noin viittä prosenttia koko maailman vuotuisesta viljanviennistä.

Timothy Snyderin mukaan kymmenet miljoonat ihmiset Afrikassa ja Aasiassa tulevat näkemään nälkää, mikäli Venäjän saarto jatkuu ja viljan annetaan mädäntyä siiloihin. Hän huomauttaa, että Ukrainan viljatuotantoon liittyvä valta oli toisessa maailmansodassa myös Saksan diktaattori Adolf Hitlerin ja Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin tiedossa.

– Putinin nälkäsuunnitelman aiheuttama kurjuus on niin hirveää, että meidän on edes vaikea käsittää sitä. Meillä on myös tapana unohtaa, kuinka keskeinen ruoka on politiikassa. Eräät historialliset esimerkit voivat auttaa, Snyder sanoo.

– Ajatus siitä, että ukrainalaisen viljan hallinta voi muuttaa maailmaa, ei ole uusi. Sekä Stalin että Hitler halusivat tehdä niin.

Snyder huomauttaa, että Stalinin tarkoituksena oli käyttää Ukrainan multaisia maita hyväksi Neuvostoliiton teollisen talouden rakentamiseen. Stalinin aloittama maatalouden kollektivisointi tappoi hänen mukaansa yhteensä noin neljä miljoonaa ukrainalaista.

– Kun ihmisiä alkoi kuolla suuria määriä, Stalin syytti siitä ukrainalaisia itseään. Neuvostoliiton propaganda kutsui nälänhädästä puhuvia ”natseiksi”.

Myös natseilla oli oma nälkäsuunnitelmansa. Operaatio Barbarossan aikana natsit varastivat neuvostoliittolaisilta ruokaa saksalaisille ja näin aiheuttivat Neuvostoliitossa nälänhädän. Suunnitelman toteutus johti miljoonien ihmisten kuolemaan.

Myös natsit halusivat hyödyntää Ukrainaa.

– Hitler halusi ohjata Ukrainan viljaa Neuvostoliitosta Saksaan, toivoen miljoonien Neuvostoliiton kansalaisten nälkiintymistä.

– Karvas muisto on raivannut työtä nyt myös 2000-luvun nälkäsuunnitelmalle. Venäläisille kerrotaan, että Stalinin nälänhätä oli onnettomuus ja ukrainalaiset ovat natseja. Tämä saa varkauden ja saarron näyttämään hyväksyttävältä.

Tutkija uskoo Vladimir Putinin nälkäsuunnitelman koostuvan kolmesta osasta. Ensinnäkin se on osa suurempaa yritystä tuhota Ukrainan valtio katkaisemalla sen vienti.

Toisena tarkoituksena on saada pakolaiset liikkeelle Ukrainan vientialueille kuuluvilta ​​Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueilta. Suuri pakolaisvyöry aiheuttaisi epävakautta EU:ssa.

– Kolmas ja hirvein tavoite nälänhädän aiheuttamisessa on tukea Venäjän propagandakampanjaa Ukrainaa vastaan. Todellista joukkokuolemaa tarvitaan propagandakilpailun taustana, Timothy Snyder sanoo.

– Kun ruokamellakat alkavat ja nälänhätä leviää, Venäjä syyttää Ukrainaa, vaatii Venäjän miehitettyjen alueiden tunnustamista ja kaikkien pakotteiden poistamista.

– Venäjä suunnittelee aasialaisten ja afrikkalaisten nälkiinnyttämistä voittaakseen sodan Euroopassa. Tämä on kolonialismin uusi taso ja nälkäpolitiikan viimeisin luku.

Russia has a hunger plan. Vladimir Putin is preparing to starve much of the developing world as the next stage in his war in Europe. 1/16

Russian occupiers have delivered the first 650 tones of grain from Luhansk Oblast to Russia saying "there is a lot of grain" here, Russian media wrote.

Such pictures & wording remind Ukrainians 1920s & Soviet collectivization of "farmland for people" which ended in Holodomor pic.twitter.com/wt9Kd8KQ2y

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 10, 2022