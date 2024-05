Mahdollistaako aivojen syväjäädytys kuolemattomuuden?

Yhdysvaltalaisyhtiö tarjoaa asiakkailleen erikoista hautapaikkaa: Syväjäädytettynä tankeissa täynnä nestemäistä typpeä, joista heidät voidaan ehkä joskus teknologian kehittymisen myötä sulattaa ja palauttaa henkiin. Asiasta kertoo Popular Mechanics.

Ihmisten ikääntymistä tutkinut UCLA-yliopiston tohtori Stephen Coles kuoli haimasyöpään eräänä aamupäivänä vuonna 2014. Välittömästi kuoleman jälkeen hänen sänkynsä vierelle saapui ryhmä ihmisiä, jotka käynnistivät elvytyslaitteella hänen sydämensä ja hengityksensä uudelleen. Hänen verensä korvattiin synteettisellä säilöntäaineella ja hänet upotettiin jääveteen.

Lopulta Colesin ruumis saapui Alcorin laboratorioon, jossa hänen päänsä irroitettiin. Lopuksi hänen aivonsa irroitettiin päästä ja asetettiin täynnä jääkylmää nestemäistä typpeä olevaan säiliöön.

Neljä tuntia kuolemansa jälkeen Colesin aivot olivat -140 -asteisessa typpitankissa, josta ne ehkä joku päivä voidaan herättää henkiin.

Alcor on säilönyt vastaavalla tavalla jo yli 130 ruumista. Coles oli kuitenkin ensimmäinen, josta säilöttiin vain aivot. Tämä on halvempi syväjäädytysmenetelmä, jonka suosio kasvaa jatkuvasti verrattuna perinteisimpiin ja kalliimpiin menetelmiin, joissa koko ruumis syväjäädytetään.

Ajatuksena on, että kun syväjäädytetyt aivot voidaan joskus tulevaisuudessa herättää henkiin, ei todennäköisesti ole ongelma rakentaa sulatetuille aivoille uusi synteettinen ruumis.

– Aivot ovat ainutlaatuisia, eikä niitä voida rakentaa uudelleen, mutta kaiken logiikan mukaan kaikki muu voidaan, kertoo saksalaisen syväjäädytyspalveluita tarjoavan Tomorrow Bion toimitusjohtaja, lääkäri Emil Kendziorra.

On esimerkiksi esitetty, että tulevaisuudessa syväjäädytetyt aivot voitaisiin kytkeä 3D-tulostettuihin tai kloonattuihin ruumisiin, tai jopa puhtaisiin robottikehoihin.

Kendziorra huomauttaa, että sydänsiirrot olivat menneisyydessä tieteisfiktiota, mutta nykyään tavallinen lääketieteellinen toimenpide. Sama voi koskea tulevaisuudessa aivojen syväjäädytystä.

Varsinaisesti syväjäädytyksessä ei ole edes kyse jäädytyksestä, vaan vitrifikaatiosta. Jos ruumis vain jäädytettäisiin, jääkiteet tuhoaisivat soluseinät ja sulattaessa ruumis muistuttaisi mössöä. Vitrifikaatiossa veri korvataan jäätymisenestoaineella ja ruumis kylmennetään hitaasti, kunnes se muistuttaa lasia.

Halpaa tällainen menetelmä ei ole – koko ruumiin syväjäädytys kustantaa 200 000 euroa, pelkkien aivojen taas 75 000 euroa.

Tällä hetkellä jakauma kahden eri menetelmän välillä on noin 50-50. Moni pullittaa suuremman summan halutessaan varmistaa, että tulevaisuudessa heräävä ihminen on oikeasti sama, kuin se, jonka ruumis on jäädytetty. Esimerkiksi keskushermosto, selkäranka, umpieritysrauhaset ja suolistomikrobit voivat vaikuttaa tuntemuksiimme itsestämme, ja ne eivät säily, jos vain aivot syväjäädytetään.

– Käsittääkseni se, mikä tekee minusta minun, on aivoissa, mutta on paljon asioita, joita emme vielä tiedä tietoisuudesta ja muistoista sekä siitä, miten aivot toimivat yhteistyössä muun kehon kanssa, kertoo eräs Tomorrow Bion asiakas, joka valitsi koko ruumiinsa syväjäädyttämisen.

Jotta tavoite aivojen sulattamismahdollisuudesta tulevaisuudessa toteutuisi, vaatii syväjäädytys kuitenkin vielä paljon tutkimusta. Siinä auttaa rahoitus ihmisiltä, jotka haluavat ruumiinsa jäädytettävän kuoleman jälkeen.

Mitä enemmän irroitettuja aivoja nestemäisessä typessä, sitä enemmän siis rahaa tutkimukseen.

Ei ole kuitenkaan varmaa, onnistutaanko tavoitteessa koskaan.

– Lääketieteellisesti ja teknologisesti olemme vielä kaukana, emmekä saavuta sitä moniin vuosikymmeniin. Tämä tulee vaatimaan paljon aikaa, ja on mahdollista, ettei se koskaan toimi, Kendziorra myöntää.