Venäjä tuhosi vahingossa omia valekohteitaan

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti marraskuun puolivälissä tuhonneensa ukrainalaisen 5N63S-tutkan, joka kuuluu S-300-ilmatorjuntajärjestelmään.

Tiedotteen mukaan Lancet-itsemurhalennokki iski kohteeseen Hersonin alueella.

Monet asiantuntijat pitivät väitettä erikoisena ja huomauttivat, että videon perusteella tutkalaitteesta puuttui virtalähteen ja antennin kaltaisia kriittisiä osia. Ajoneuvon kylkeen oli maalattu Venäjän joukkojen käyttämä Z-kirjain. Satelliittikuvien perusteella tutkaa ei ollut liikutettu yli kahteen kuukauteen.

Ukrainan joukot ilmoittivat myöhemmin löytäneensä Venäjän vetäytymisen jälkeen kaksi tuhottua 5N63S-tutkaa ja kuusi S-300-PS-ohjusjärjestelmää.

Ajoneuvojen väitetään kuuluneen alun perin Ukrainan 50. ilmatorjuntarykmentille, joka oli sijoitettu Krimin niemimaalle ennen Venäjän miehitystä vuonna 2014.

Arkistokuvien perusteella tuhoutuneiden ajoneuvojen maastokuvio on tismalleen samanlainen kuin vuosikymmenen takaisissa arkistokuvissa. Kyseisiä ohjuspattereita ei ilmeisesti palautettu Ukrainalle Krimin miehityksen jälkeen eikä myöskään otettu Venäjän asevoimien käyttöön.

Hersonin alueelta löydetyn kaluston heikko kunto viittaa siihen, että ajoneuvot oli tuotu paikalle valemaaleiksi. Niillä yritettiin houkutella Ukrainaa käyttämään arvokkaita täsmäammuksia kohteiden tuhoamiseen.

Venäjän julkaiseman videomateriaalin on katsottu viittaavan siihen, että hämäys toimi myös venäläisiin itseensä. Lancet-itsemurhalennokkeja käytettiin ainakin kaksi kertaa omien valemaalien tuhoamiseen.

To sum up, the only viable explanation for the presence of these vehicles is that they were brought by the RF to be used as decoys to make the AFU waste valuable precision ammunition.

However it worked on the Russians too – they striked their own decoys with Lancet drones twice. pic.twitter.com/iZgfMresTx

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 18, 2022