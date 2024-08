Venäjä tuhosi oman ajoneuvokolonnan Kurskissa

Venäläisen taisteluhelikopterin kerrotaan iskeneen omaa ajoneuvokolonnaa vastaan Kurskissa.

Venäläisillä Telegram-kanavilla on jaettu alta löytyvää videota, jolla helikopteri tulittaa tiellä olevia sotilasajoneuvoja. Videolla kerrottiin näkyvän ukrainalaiskolonnan tuho.

Kyseessä näyttää kuitenkin olleen venäläinen kolonna.

Ukrainan 225. prikaati on jakanut Telegramissa alta löytyviä kuvia helikopterin iskussa tuhoutuneista venäläisajoneuvoista. Ukrainalaiset viimeistelivät myöhemmin venäläisen helikopterin työn lennokeista pudotetuilla kranaateilla.

Kurskin taistelutilannetta on kuvattu varsin sekavaksi ja venäläisillä on tiettävästi ollut vaikeuksia muodostaa ja jakaa joukoille selvää tilannekuvaa siitä, missä Ukrainan joukot liikkuvat. Puolustusta on todennäköisesti vaikeuttanut entisestään se, ettei Venäjällä tunnu olevan vielä selkeää komentorakennetta Ukrainan yllätyshyökkäyksen kohteeksi joutuneella alueella.

Earlier today, multiple milbloggers shared onboard footage of a Russian Ka-52 attack helicopter destroying a Ukrainian convoy in Kursk with guided missile fire. Only one catch: The convoy was Russian The Ka-52 destroyed a pair of Russian transports in a friendly fire incident. pic.twitter.com/BgDkl0MUN9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2024