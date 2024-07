Venäjä teki sen taas: Näin nolosti Alexander Stubbin haastattelua väännellään nyt

Presidentti Alexander Stubb antoi olympialaisissa vieraillessaan ranskalaislehti Le Mondelle pitkän haastattelun, joka julkaistiin lauantaina. Stubb totesi haastattelussa, että Ukrainan tilanne on tulossa siihen pisteeseen, jossa neuvottelemisen tulisi alkaa.

Maanantaina illalla Venäjän valtiollista linjaa noudattavat viestimet tarttuivat haastatteluun. Valtiollinen uutistoimisto Tass otsikoi, että Suomen presidentti kannattaa rauhanneuvottelujen aloittamista. Lenta-uutispalvelu otsikoi, että Suomen mukaan neuvottelut Ukrainasta lähestyvät.

Lenta kertoo lainauutisessaan oikein, että neuvottelujen aloittaminen tai alkaminen ei tarkoita sitä, että Ukraina tekisi myönnytyksiä. Tass kertoo tekstissä, että Stubb painotti Le Monden haastattelussa Kiinan huomattavaa kapasiteettia, jolla se voi edistää konfliktin ratkaisemista.

Tass ja Lenta eivät suoranaisesti valehtele: Le Monden haastattelun mukaan presidentti Stubb tosiaan sanoi näin. Venäläiset mediat jättävät kuitenkin uutisistaan tarkoitushakuisesti pois muutamia muita asioita, joita Stubb haastattelussa myös sanoi.

Le Monde kertoo heti aluksi, että Stubb on yksi Kiovan vankimmista tukijoista. Kysymyksen ja vastauksen muotoon litteroidussa haastattelussa toimittaja kysyy Stubbilta, mitä mieltä tämä on siitä, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi haluaa Venäjän osallistuvan seuraavaan Ukrainan sodan lopettamista käsittelevään huippukokoukseen.

– Zelenskyi pelaa korttinsa oikein. Hän on alusta asti halunnut aloitteen olevan itsellään. Pallo on nyt Venäjän puolella kenttää, Stubb sanoi. Hän jatkoi, että Ukrainan asema on nyt vahvempi kuin keväällä, jolloin Yhdysvaltojen aseapu oli jumissa eikä Venäjä ole saavuttanut mitään läpimurtoa.

– [Vladimir] Putin uskoi, että länsi väsyisi sotaan. Hän luuli, että odottaisimme Yhdysvaltojen presidentinvaalia. Hän oli väärässä.

Toimittaja kysyi myös: pitäisikö Venäjän ensin vetää joukkonsa pois. Stubbin vastaus on yksiselitteinen: kyllä.

Rauhanneuvotteluja käsitellään kappaleessa, jossa Le Monden toimittaja kysyi Stubbilta onko jo aika keskustella neuvotteluista tai jopa Ukrainan alueluovutuksista. Tähän Stubb vastasi, että on tehtävä ero neuvotteluprosessiin. Se ei itsessään ole minkään loppu, eikä se ole sama kuin rauha. Stubbin mukaan Zelenskyi tarvitsee neljä elementtiä: ensinnä Venäjän valtaamat alueet. Toiseksi, Ukraina tarvitsee turvatakuut. Siinä me voimme auttaa kahdenvälisillä sopimuksilla. Tarvitaan Ukrainan mahdollinen tie kohti Natoa ja Euroopan unionia. Kolmanneksi Venäjän sotarikolliset on saatettava oikeuteen, ja neljänneksi Zelenskyi tarvitsee tukea maansa jälleenrakennuksessa.

Venäjällä uutismedia kehystää Stubbin yksittäisiä kommentteja rakentamalla niiden itsensä näköisen kontekstin. Sekä Tass että Lenta jatkavat sähkeuutisiaan tuoreilla kommenteilla Venäjän hallinnosta. Lenta täydentää kertomalla, että aiemmin presidentti Putinin neuvonantaja Nikolai Patrušev sanoi, että Ukrainan huijaa esittämällä suostuvansa neuvotteluihin koska tarvitsee hengähdystauon.

Tass venyttää sähkeuutistaan esittelemällä Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin aiempia kommentteja. Peskov on Tassin mukaan sanonut, että Venäjä suostuu neuvotteluihin, joissa saavuttaa omat päämääränsä. Tass jatkaa Putinin kesäkuussa lausumalla kommentilla, jonka mukaan Ukrainan pitää vetäytyä Donbasista ja ”Novorossiasta” sekä kieltäytyä liittymästä Natoon.

Myös useat muut venäläismediat lainaavat Le Monden haastattelua. Talouspainotteinen RBK mainitsee, että Ukrainalla on voimassa kielto neuvotella Venäjän kanssa niin kauan kuin Zelenskyi on presidentti, mutta on itse myöntänyt, että saattaisi neuvotella Putinin kanssa. RBK linkittää kieltotietonsa omaan uutiseensa joka on syksyltä 2022 eikä näin ota huomioon ajan kulua ja tilanteiden muuttumista.

Rankimmat pohjat vetää tiistain vastaisena yönä tekstinsä julkaissut yksityinen, ortodoksifundamentalistinen ja kansalliskonservatiivinen Tsargrad.tv (linkki ei aukea EU-maissa sijaitsevista ip-osoitteista). Tsargrad otsikoi näin: Suomen presidentti vaihtoi puolta: Pietarin paraati pakotti Stubbin kannattamaan neuvotteluja Venäjän kanssa.

Artikkelissa ei puhuta sanallakaan Pietarin sunnuntaina järjestetystä laivastoparaatista, jonka päätapahtuma peruttiin turvallisuussyistä. Tsargradin mukaan presidentti Stubb muutti mieltään ja kertoi siitä Le Mondelle maanantaina.

Todellisuudessa Le Monden haastattelu julkaistiin lauantaina, siis ennen Venäjän lässähtänyttä laivastoparaatia.

Tällä tavalla Venäjän viestimet osallistuvat Kremlille hyödyllisten kertomuksellisten kokonaisuuksien eli narratiivien välittämiseen ja rakentamiseen. Käytännössä puheenaiheet välitetään valtio-omisteisten ja valtiolle ystävällismielisten medioiden käyttöön eri lähteiden mukaan joko Venäjän digitaalisen kehityksen ministeriöstä tai suoraan Kremlistä.

Vaikuttaa siltä, että Venäjän hallinnon uutisaihekoneisto ei ole ollut töissä sunnuntaina. Muuten Venäjän media olisi voinut huomata presidentti Stubbin lauantaina julkaistun haastattelun jo ennen maanantai-iltaa.